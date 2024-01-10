Мишустин придумал, как вывести российскую систему образования на мировую арену

Для того, чтобы вывести систему образования в РФ на мировой уровень, необходимо активнее привлекать талантливую молодежь в сферу научных исследований. Об этом заявил глава российского правительства Михаил Мишустин.
«Российская система образования должна стать более современной и конкурентоспособной на мировой арене. Для этого необходимо выработать новые комплексные решения и подходы. <…> Надо активнее привлекать талантливых молодых людей в сферу исследований», — сказал Михаил Мишустин на стратегической сессии правительства РФ. Информация опубликована в telegram-канале правительства РФ.
Премьер-министр уточнил, что этому поспособствуют мероприятия в рамках Десятилетия науки и технологий. Уточняется, что в настоящее время уже около 578 вузов готовят кадры по инженерным специальностям. Из них 251 заведение является инженерно-техническим.
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