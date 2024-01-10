Мишустин придумал, как вывести российскую систему образования на мировую арену

Мишустин: нужно активно привлекать молодежь в исследовательскую сферу
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1 сентября М.В. Мишустин посетил школу 1579. Москва, мишустин михаил
Михаил Мишустин заявил, что система образования РФ должна выйти на мировой уровень Фото:

Для того, чтобы вывести систему образования в РФ на мировой уровень, необходимо активнее привлекать талантливую молодежь в сферу научных исследований. Об этом заявил глава российского правительства Михаил Мишустин.

«Российская система образования должна стать более современной и конкурентоспособной на мировой арене. Для этого необходимо выработать новые комплексные решения и подходы. <…> Надо активнее привлекать талантливых молодых людей в сферу исследований», — сказал Михаил Мишустин на стратегической сессии правительства РФ. Информация опубликована в telegram-канале правительства РФ.

Премьер-министр уточнил, что этому поспособствуют мероприятия в рамках Десятилетия науки и технологий. Уточняется, что в настоящее время уже около 578 вузов готовят кадры по инженерным специальностям. Из них 251 заведение является инженерно-техническим.

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Для того, чтобы вывести систему образования в РФ на мировой уровень, необходимо активнее привлекать талантливую молодежь в сферу научных исследований. Об этом заявил глава российского правительства Михаил Мишустин. «Российская система образования должна стать более современной и конкурентоспособной на мировой арене. Для этого необходимо выработать новые комплексные решения и подходы. <…> Надо активнее привлекать талантливых молодых людей в сферу исследований», — сказал Михаил Мишустин на стратегической сессии правительства РФ. Информация опубликована в telegram-канале правительства РФ. Премьер-министр уточнил, что этому поспособствуют мероприятия в рамках Десятилетия науки и технологий. Уточняется, что в настоящее время уже около 578 вузов готовят кадры по инженерным специальностям. Из них 251 заведение является инженерно-техническим.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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