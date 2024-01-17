«Коммерсант»: российский генерал избежал тюрьмы после крупной взятки

18 января 2024 в 07:29 Размер текста - 17 +

«Коммерсант» сообщил, что Дмитрий Беляцкий может вернуться в зону боевых действий Фото: Денис Моргунов © URA.RU Экс-командира 4-й дивизии ПВО Дмитрия Беляцкого признали виновным в получении взятки в особо крупном размере и оштрафовали на 2,6 миллиона рублей, избежав тюремного наказания. По данным газеты «Коммерсант», военный смог сохранить свое звание, что разрешает ему вернуться в Вооруженные силы. «Несмотря на то что он был признан виновным в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК), суд не стал слишком строго наказывать подсудимого», — сообщили источники «Коммерсанта». Они отметили, что генералу выписали штраф в размере 2,6 миллиона рублей и отпустили на свободу. Беляцкий смог сохранить свое звание. По информации «Коммерсанта», он может вернуться в Вооруженные силы и отправиться в зону проведения СВО, так как там специалисты в области ПВО всегда нужны. По данным ГСУ СКР, генерал за 500 тысяч рублей через посредника-солдата дал обещание выделить из земель оборонного назначения в ближнем Подмосковье участки для организации на них дачного некоммерческого партнерства (ДНП) для ветеранов военной службы. Беляцкого задержали в 2023 году, после чего он признал вину и сообщил, что всего за землю планировалось получить 30 миллионов рублей, а основная часть денег должна была уйти генералу-майору Константину Огиенко. Адвокат Беляцкого подтвердил информацию о наказании. Однако от других комментариев он отказался, сообщив, что уже вышел из уголовного дела. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны РФ и в 235-й гарнизонный военный суд. Ответы ожидаются. Ранее в Главном военном следственном управлении (ГВСУ) сообщили, что было завершено расследование уголовного дела в отношении генерал-майора Константина Огиенко, обвиняемому в получении взятки за земли оборонного назначения. СКР предъявило обвинения Огиенко, Дмитрию Беляцкому, а также руководителю общественной организации «Надежда» Антонине Климовой. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Экс-командира 4-й дивизии ПВО Дмитрия Беляцкого признали виновным в получении взятки в особо крупном размере и оштрафовали на 2,6 миллиона рублей, избежав тюремного наказания. По данным газеты «Коммерсант», военный смог сохранить свое звание, что разрешает ему вернуться в Вооруженные силы. «Несмотря на то что он был признан виновным в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК), суд не стал слишком строго наказывать подсудимого», — сообщили источники «Коммерсанта». Они отметили, что генералу выписали штраф в размере 2,6 миллиона рублей и отпустили на свободу. Беляцкий смог сохранить свое звание. По информации «Коммерсанта», он может вернуться в Вооруженные силы и отправиться в зону проведения СВО, так как там специалисты в области ПВО всегда нужны. По данным ГСУ СКР, генерал за 500 тысяч рублей через посредника-солдата дал обещание выделить из земель оборонного назначения в ближнем Подмосковье участки для организации на них дачного некоммерческого партнерства (ДНП) для ветеранов военной службы. Беляцкого задержали в 2023 году, после чего он признал вину и сообщил, что всего за землю планировалось получить 30 миллионов рублей, а основная часть денег должна была уйти генералу-майору Константину Огиенко. Адвокат Беляцкого подтвердил информацию о наказании. Однако от других комментариев он отказался, сообщив, что уже вышел из уголовного дела. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны РФ и в 235-й гарнизонный военный суд. Ответы ожидаются. Ранее в Главном военном следственном управлении (ГВСУ) сообщили, что было завершено расследование уголовного дела в отношении генерал-майора Константина Огиенко, обвиняемому в получении взятки за земли оборонного назначения. СКР предъявило обвинения Огиенко, Дмитрию Беляцкому, а также руководителю общественной организации «Надежда» Антонине Климовой.