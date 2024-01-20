Симоньян: Россия расшатала «посудную лавку», в которой США ведут себя как слон

20 января 2024 в 21:31 Размер текста - 17 +

США управляют миром как слон в посудной лавке, но Россия ее расшатала, заявила Маргарита Симоньян Фото: Владимир Андреев © URA.RU Американская махина управляет миром как «слон в посудной лавке», однако Россия уже сильно расшатала эту лавку. Об этом заявила российская журналистка Маргарита Симоньян. «Нам придется еще долго жить в ситуации, где они, тем не менее, будут управлять миром, как слон в посудной лавке, как они делают это уже очень много лет. Мы, безусловно, сильно расшатали эту посудную лавку», — сказала Симоньян в программе «Право знать» на ТВЦ. Она добавила, что не нужно зря надеяться, что вся «махина, нацеленная на уничтожение РФ, самоуничтожится». По словам Симоньян, России нужно активнее «шатать лавочку, чтобы она побыстрее рухнула». Это приведет к созданию нового мироустройства, к чему страна успешно стремится, заключила она. Ранее Зампред Совбеза Дмитрий Медведев описал политику США карикатурой, на которой слон и осел, олицетворяющие американских республиканцев и демократов, тащат телегу со свиньей, изображающей Украину. Осел является символом Демократической партии США, а слон — Республиканской.

Американская махина управляет миром как «слон в посудной лавке», однако Россия уже сильно расшатала эту лавку. Об этом заявила российская журналистка Маргарита Симоньян. «Нам придется еще долго жить в ситуации, где они, тем не менее, будут управлять миром, как слон в посудной лавке, как они делают это уже очень много лет. Мы, безусловно, сильно расшатали эту посудную лавку», — сказала Симоньян в программе «Право знать» на ТВЦ. Она добавила, что не нужно зря надеяться, что вся «махина, нацеленная на уничтожение РФ, самоуничтожится». По словам Симоньян, России нужно активнее «шатать лавочку, чтобы она побыстрее рухнула». Это приведет к созданию нового мироустройства, к чему страна успешно стремится, заключила она. Ранее Зампред Совбеза Дмитрий Медведев описал политику США карикатурой, на которой слон и осел, олицетворяющие американских республиканцев и демократов, тащат телегу со свиньей, изображающей Украину. Осел является символом Демократической партии США, а слон — Республиканской.