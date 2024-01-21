Генсек ООН заступился за украинских беженцев, которых хотят мобилизовать

22 января 2024 в 00:13 Размер текста - 17 +

Украинские беженцы имеют право на защиту, считает Гутерриш Фото: Владимир Андреев © URA.RU Украинские беженцы, подлежащие призыву в армию Киева, имеют право на защиту. С таким заявлением выступил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе пресс-конференции в Кампале (Уганда). «И украинские беженцы, конечно, имеют право на защиту. Но все беженцы равны, и все беженцы имеют одинаковые права», — передает РИА Новости слова Гутерриша. Он добавил, что все страны должны вести себя ответственно в отношении к беженцам. По словам генсека, Уганда является замечательным примером защиты беженцев. «В Уганде гораздо больше миллиона беженцев, беженцев из нескольких соседних стран», — отметил он. Ранее советник президента Украины Сергей Лещенко потребовал от Европы вернуть в страну беженцев. Он уверен, что украинская молодежь начинает интегрироваться в европейскую среду. Несмотря на это, в Евросоюзе предложили решить проблему нехватки рабочей силы за счет беженцев с Украины, передает RT.

Украинские беженцы, подлежащие призыву в армию Киева, имеют право на защиту. С таким заявлением выступил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе пресс-конференции в Кампале (Уганда). «И украинские беженцы, конечно, имеют право на защиту. Но все беженцы равны, и все беженцы имеют одинаковые права», — передает РИА Новости слова Гутерриша. Он добавил, что все страны должны вести себя ответственно в отношении к беженцам. По словам генсека, Уганда является замечательным примером защиты беженцев. «В Уганде гораздо больше миллиона беженцев, беженцев из нескольких соседних стран», — отметил он. Ранее советник президента Украины Сергей Лещенко потребовал от Европы вернуть в страну беженцев. Он уверен, что украинская молодежь начинает интегрироваться в европейскую среду. Несмотря на это, в Евросоюзе предложили решить проблему нехватки рабочей силы за счет беженцев с Украины, передает RT.