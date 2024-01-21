21 января 2024

Генсек ООН заступился за украинских беженцев, которых хотят мобилизовать

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Украинские беженцы имеют право на защиту, считает Гутерриш Фото:

Украинские беженцы, подлежащие призыву в армию Киева, имеют право на защиту. С таким заявлением выступил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе пресс-конференции в Кампале (Уганда).

«И украинские беженцы, конечно, имеют право на защиту. Но все беженцы равны, и все беженцы имеют одинаковые права», — передает РИА Новости слова Гутерриша. Он добавил, что все страны должны вести себя ответственно в отношении к беженцам.

По словам генсека, Уганда является замечательным примером защиты беженцев. «В Уганде гораздо больше миллиона беженцев, беженцев из нескольких соседних стран», — отметил он.

Ранее советник президента Украины Сергей Лещенко потребовал от Европы вернуть в страну беженцев. Он уверен, что украинская молодежь начинает интегрироваться в европейскую среду. Несмотря на это, в Евросоюзе предложили решить проблему нехватки рабочей силы за счет беженцев с Украины, передает RT.

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Украинские беженцы, подлежащие призыву в армию Киева, имеют право на защиту. С таким заявлением выступил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе пресс-конференции в Кампале (Уганда). «И украинские беженцы, конечно, имеют право на защиту. Но все беженцы равны, и все беженцы имеют одинаковые права», — передает РИА Новости слова Гутерриша. Он добавил, что все страны должны вести себя ответственно в отношении к беженцам. По словам генсека, Уганда является замечательным примером защиты беженцев. «В Уганде гораздо больше миллиона беженцев, беженцев из нескольких соседних стран», — отметил он. Ранее советник президента Украины Сергей Лещенко потребовал от Европы вернуть в страну беженцев. Он уверен, что украинская молодежь начинает интегрироваться в европейскую среду. Несмотря на это, в Евросоюзе предложили решить проблему нехватки рабочей силы за счет беженцев с Украины, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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