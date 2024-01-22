В Приморье бушует ветер: что известно к этому часу

В Приморье из-за непогоды отменяют внутренние рейсы

По данным СМИ, ветер во Владивостоке достигает 20 метров в секунду Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Во Владивостоке и Приморье 22 января начался сильный порывистый ветер. Из-за непогоды на улицах сносит заборы, а в регионе отменяют внутренние рейсы. URA.RU приводит информацию, известную к этому часу.

СМИ сообщили, что во Владивостоке ветер сносит заборы. Также из-за порывов на улице Борисенко сорвало крышу, которая упала на припаркованные рядом фуры.

По данным канала Shot, в районе кольца Запорожской крыша упала на Land Cruiser. Сообщалось, что скорость ветра достигает 20 метров в секунду.

В представительстве ФКУ ДСД «Дальний Восток», а также в приморском правительстве заявили о перекрытии моста к острову Русский для грузовиков и рейсовых автобусов. Уточняется, что легковым авто с прицепом проезд также запрещен. Для остального транспорта скорость по переправе ограничена до 40 километров в час.

Правительство Приморья сообщило об отмене внутрикраевых рейсов. Отмена рейсов связана с неподходящим состоянием посадочных полос в Дальнегорске, Тернее, Светлой и Преображении, заявили власти региона.

Там рассказали, что во всех населенных пунктах Приморья работает техника для очистки трасс от снега. Сообщается, что два автобуса по направлению Владивосток — Вольно-Надеждинское не выехали у утра по маршруту из-за низкой температуры.

В Главном управлении МЧС по региону порекомендовали гражданам скорректировать свои планы из-за ухудшения погоды. Прежде всего, это касается тех, кто запланировал какие-либо поездки, уточнили в ведомстве.

Администрация города Находка в Приморском крае посоветовала руководителям предприятий и учреждений сократить продолжительность рабочего дня сегодня. Также водителям рекомендуется, по возможности, воздержаться от поездок, чтобы сократить количество машин на дорогах.