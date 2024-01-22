В Приморье бушует ветер: что известно к этому часу

В Приморье из-за непогоды отменяют внутренние рейсы
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Последствия урагана в селе Малое Песьяново. Мокроусовский район. Курганская обл, оборванные провода, село малое песьяново, ураган, разрушения
По данным СМИ, ветер во Владивостоке достигает 20 метров в секунду Фото:

Во Владивостоке и Приморье 22 января начался сильный порывистый ветер. Из-за непогоды на улицах сносит заборы, а в регионе отменяют внутренние рейсы. URA.RU приводит информацию, известную к этому часу.

СМИ сообщили, что во Владивостоке ветер сносит заборы. Также из-за порывов на улице Борисенко сорвало крышу, которая упала на припаркованные рядом фуры.

По данным канала Shot, в районе кольца Запорожской крыша упала на Land Cruiser. Сообщалось, что скорость ветра достигает 20 метров в секунду.

В представительстве ФКУ ДСД «Дальний Восток», а также в приморском правительстве заявили о перекрытии моста к острову Русский для грузовиков и рейсовых автобусов. Уточняется, что легковым авто с прицепом проезд также запрещен. Для остального транспорта скорость по переправе ограничена до 40 километров в час.

Правительство Приморья сообщило об отмене внутрикраевых рейсов. Отмена рейсов связана с неподходящим состоянием посадочных полос в Дальнегорске, Тернее, Светлой и Преображении, заявили власти региона.

Там рассказали, что во всех населенных пунктах Приморья работает техника для очистки трасс от снега. Сообщается, что два автобуса по направлению Владивосток — Вольно-Надеждинское не выехали у утра по маршруту из-за низкой температуры.

В Главном управлении МЧС по региону порекомендовали гражданам скорректировать свои планы из-за ухудшения погоды. Прежде всего, это касается тех, кто запланировал какие-либо поездки, уточнили в ведомстве.

Администрация города Находка в Приморском крае посоветовала руководителям предприятий и учреждений сократить продолжительность рабочего дня сегодня. Также водителям рекомендуется, по возможности, воздержаться от поездок, чтобы сократить количество машин на дорогах.

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Во Владивостоке и Приморье 22 января начался сильный порывистый ветер. Из-за непогоды на улицах сносит заборы, а в регионе отменяют внутренние рейсы. URA.RU приводит информацию, известную к этому часу. СМИ сообщили, что во Владивостоке ветер сносит заборы. Также из-за порывов на улице Борисенко сорвало крышу, которая упала на припаркованные рядом фуры. По данным канала Shot, в районе кольца Запорожской крыша упала на Land Cruiser. Сообщалось, что скорость ветра достигает 20 метров в секунду. В представительстве ФКУ ДСД «Дальний Восток», а также в приморском правительстве заявили о перекрытии моста к острову Русский для грузовиков и рейсовых автобусов. Уточняется, что легковым авто с прицепом проезд также запрещен. Для остального транспорта скорость по переправе ограничена до 40 километров в час. Правительство Приморья сообщило об отмене внутрикраевых рейсов. Отмена рейсов связана с неподходящим состоянием посадочных полос в Дальнегорске, Тернее, Светлой и Преображении, заявили власти региона. Там рассказали, что во всех населенных пунктах Приморья работает техника для очистки трасс от снега. Сообщается, что два автобуса по направлению Владивосток — Вольно-Надеждинское не выехали у утра по маршруту из-за низкой температуры. В Главном управлении МЧС по региону порекомендовали гражданам скорректировать свои планы из-за ухудшения погоды. Прежде всего, это касается тех, кто запланировал какие-либо поездки, уточнили в ведомстве. Администрация города Находка в Приморском крае посоветовала руководителям предприятий и учреждений сократить продолжительность рабочего дня сегодня. Также водителям рекомендуется, по возможности, воздержаться от поездок, чтобы сократить количество машин на дорогах.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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