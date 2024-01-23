Глава «Делимобиля» Бехтина назвала наличие личного автомобиля в РФ роскошью

Глава «Делимобиля» Бехтина: траты на покупку и обслуживание личного авто высоки

23 января 2024 в 15:15 Размер текста - 17 +

Покупка и обслуживание личного авто дороже, чем услуги каршеринга Фото: Анна Майорова © URA.RU Личное авто в России является предметом роскоши. Стоимость покупки и обслуживания такой машины очень высока. Поэтому каршеринг является отличной заменой личной машине. Об этом сообщила глава «Делимобиля» Елена Бехтина. «Каршеринг — это замена личного автомобиля. Многие, у кого есть права, начинают понимать, что личный автомобиль в данный момент в России — это не средство передвижения, а предмет роскоши», — передает РБК слова Бехтиной. Она объяснила, почему личный автомобиль считается роскошью. По ее словам, это связано со стоимостью покупки и обслуживания машины. Если брать ее в кредит, то такое удовольствие становится очень дорогим. Количество расходов было посчитано на примере марки Hyundai Solaris при условии, что автолюбитель совершает по две поездки в будни с определенной их продолжительностью. Так, каршеринг для подобных поездок будет обходиться в три раза выгоднее, если не учитывать оплату парковки. Бехтина мечтает, чтобы люди не покупали личные автомобили и пользовались услугами каршеринга. Ранее граждане России пожаловались на повышенные штрафы на каршеринге за нарушение ПДД. Например, если водитель проехал на красный сигнал светофора, но при этом до него на этом авто уже было подобное нарушение, то с автолюбителя будет списана сумма, как за повторный штраф. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Личное авто в России является предметом роскоши. Стоимость покупки и обслуживания такой машины очень высока. Поэтому каршеринг является отличной заменой личной машине. Об этом сообщила глава «Делимобиля» Елена Бехтина. «Каршеринг — это замена личного автомобиля. Многие, у кого есть права, начинают понимать, что личный автомобиль в данный момент в России — это не средство передвижения, а предмет роскоши», — передает РБК слова Бехтиной. Она объяснила, почему личный автомобиль считается роскошью. По ее словам, это связано со стоимостью покупки и обслуживания машины. Если брать ее в кредит, то такое удовольствие становится очень дорогим. Количество расходов было посчитано на примере марки Hyundai Solaris при условии, что автолюбитель совершает по две поездки в будни с определенной их продолжительностью. Так, каршеринг для подобных поездок будет обходиться в три раза выгоднее, если не учитывать оплату парковки. Бехтина мечтает, чтобы люди не покупали личные автомобили и пользовались услугами каршеринга. Ранее граждане России пожаловались на повышенные штрафы на каршеринге за нарушение ПДД. Например, если водитель проехал на красный сигнал светофора, но при этом до него на этом авто уже было подобное нарушение, то с автолюбителя будет списана сумма, как за повторный штраф.