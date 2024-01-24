В Воронеже 21-летнюю девушку обвинили в контрабанде 673 кг кокаина

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Уничтожение гашиша и конопли сотрудниками ФСБ. Курган, обыски, фсб, силовики, спецоперация, обыск, госбезопасность
В Воронеже силовики обвиняют в контрабанде наркотиков экс-студентку Фото:

В Воронеже выдвинуты обвинения в отношении 21-летней экс-студентки медицинского колледжа по подозрению в покушении на контрабанду 673 кг кокаина. План заключался в отправке наркотических средств из Москвы в страны Евросоюза (ЕС).

«Бывшей студентке медицинского колледжа из Воронежа предъявлено обвинение в покушении на контрабанду 673 кг кокаина стоимостью более 2,5 миллиардов рублей», — передает содержание материалов уголовного дела ТАСС. Отмечается, что вместе со своим сообщником, она якобы планировала переправить наркотики из Москвы в страны ЕС, стоимостью более 2,5 миллиардов рублей.

Из доступных материалов дела следует, что обвиняемая признала свою вину и активно сотрудничает со следствием. Настоящее имя и фамилия обвиняемой пока не были уточнены, поскольку расследование дела продолжается, а оперативные действия находятся в активной стадии, направленные на установление соучастников, сказано в документах.

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В Воронеже выдвинуты обвинения в отношении 21-летней экс-студентки медицинского колледжа по подозрению в покушении на контрабанду 673 кг кокаина. План заключался в отправке наркотических средств из Москвы в страны Евросоюза (ЕС). «Бывшей студентке медицинского колледжа из Воронежа предъявлено обвинение в покушении на контрабанду 673 кг кокаина стоимостью более 2,5 миллиардов рублей», — передает содержание материалов уголовного дела ТАСС. Отмечается, что вместе со своим сообщником, она якобы планировала переправить наркотики из Москвы в страны ЕС, стоимостью более 2,5 миллиардов рублей. Из доступных материалов дела следует, что обвиняемая признала свою вину и активно сотрудничает со следствием. Настоящее имя и фамилия обвиняемой пока не были уточнены, поскольку расследование дела продолжается, а оперативные действия находятся в активной стадии, направленные на установление соучастников, сказано в документах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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