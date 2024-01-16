На берег вьетнамской провинции выбросило 290 кг кокаина

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На берег провинции Каунгнай выбросило крупнейшую партию кокаина, пишет VNExpress Фото:

В центральной провинции Вьетнама Куангнгай море выбросило на берег свыше 290 килограммов кокаина. Об этом пишет интернет-портал VNExpress.

«Море выбросило на берег провинции Куангнгай более 290 килограммов кокаина», — говорится в материале. Там добавили, что наркотик содержался в 288 пластиковых упаковок. Данный объем стал самой крупной партией кокаина, которая когда-либо попадала на вьетнамский берег. Местные жители обнаружили пакеты с наркотиком и немедленно сообщили об этом пограничникам.

Власти начали расследование происхождения наркотика и предполагают, что пакеты могли попасть в воду в результате неудачной попытки международного трафика наркотиков по морскому пути. Это не первый инцидент такого рода на побережье Вьетнама, поскольку в прошлом году уже были найдены пакеты с кетамином, заключил автор.

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В центральной провинции Вьетнама Куангнгай море выбросило на берег свыше 290 килограммов кокаина. Об этом пишет интернет-портал VNExpress. «Море выбросило на берег провинции Куангнгай более 290 килограммов кокаина», — говорится в материале. Там добавили, что наркотик содержался в 288 пластиковых упаковок. Данный объем стал самой крупной партией кокаина, которая когда-либо попадала на вьетнамский берег. Местные жители обнаружили пакеты с наркотиком и немедленно сообщили об этом пограничникам. Власти начали расследование происхождения наркотика и предполагают, что пакеты могли попасть в воду в результате неудачной попытки международного трафика наркотиков по морскому пути. Это не первый инцидент такого рода на побережье Вьетнама, поскольку в прошлом году уже были найдены пакеты с кетамином, заключил автор.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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