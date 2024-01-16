На берег вьетнамской провинции выбросило 290 кг кокаина

16 января 2024 в 14:02 Размер текста - 17 +

На берег провинции Каунгнай выбросило крупнейшую партию кокаина, пишет VNExpress Фото: Алексей Вахрушев © URA.RU В центральной провинции Вьетнама Куангнгай море выбросило на берег свыше 290 килограммов кокаина. Об этом пишет интернет-портал VNExpress. «Море выбросило на берег провинции Куангнгай более 290 килограммов кокаина», — говорится в материале. Там добавили, что наркотик содержался в 288 пластиковых упаковок. Данный объем стал самой крупной партией кокаина, которая когда-либо попадала на вьетнамский берег. Местные жители обнаружили пакеты с наркотиком и немедленно сообщили об этом пограничникам. Власти начали расследование происхождения наркотика и предполагают, что пакеты могли попасть в воду в результате неудачной попытки международного трафика наркотиков по морскому пути. Это не первый инцидент такого рода на побережье Вьетнама, поскольку в прошлом году уже были найдены пакеты с кетамином, заключил автор.

В центральной провинции Вьетнама Куангнгай море выбросило на берег свыше 290 килограммов кокаина. Об этом пишет интернет-портал VNExpress. «Море выбросило на берег провинции Куангнгай более 290 килограммов кокаина», — говорится в материале. Там добавили, что наркотик содержался в 288 пластиковых упаковок. Данный объем стал самой крупной партией кокаина, которая когда-либо попадала на вьетнамский берег. Местные жители обнаружили пакеты с наркотиком и немедленно сообщили об этом пограничникам. Власти начали расследование происхождения наркотика и предполагают, что пакеты могли попасть в воду в результате неудачной попытки международного трафика наркотиков по морскому пути. Это не первый инцидент такого рода на побережье Вьетнама, поскольку в прошлом году уже были найдены пакеты с кетамином, заключил автор.