Российские суда будут заправлять топливом на основе масла из «Вкусно — и точка»

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Церемония имянаречения танкеров на судоверфи Звезда. Г. Большой Камень. Приморский край., газ, нефть, корабль, судно, танкер
Первый корабль был заправлен фритюрным маслом в 2023 году Фото:

Российская компания «Газпромнефть» производит топливо на основе использованного фритюрного масла из ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка». Об этом заявила вице-премьер страны Виктория Абрамченко в ходе заседания «Инвестиции в экологию — инвестиции в будущее» в рамках выставки-форума «Россия».

«Еще один очень интересный пример — это вовлечение во вторичный оборот отработанного фритюрного масла из „Вкусно — и точка“. На таком масле компания „Газпромнефть“ производит судовое топливо», — сообщила Виктория Абрамченко, передает РИА Новости.

Ранее стало известно о первом российском судне, заправленным фритюрным маслом. Так, летом 2023 года была произведена тестовая бункеровка корабля в порту Санкт-Петербурга, напоминает Life. Уточняется, что подготовка топлива проходила на предприятии «Эковей» с уникальной технологией обработки сырья.

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Российская компания «Газпромнефть» производит топливо на основе использованного фритюрного масла из ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка». Об этом заявила вице-премьер страны Виктория Абрамченко в ходе заседания «Инвестиции в экологию — инвестиции в будущее» в рамках выставки-форума «Россия». «Еще один очень интересный пример — это вовлечение во вторичный оборот отработанного фритюрного масла из „Вкусно — и точка“. На таком масле компания „Газпромнефть“ производит судовое топливо», — сообщила Виктория Абрамченко, передает РИА Новости. Ранее стало известно о первом российском судне, заправленным фритюрным маслом. Так, летом 2023 года была произведена тестовая бункеровка корабля в порту Санкт-Петербурга, напоминает Life. Уточняется, что подготовка топлива проходила на предприятии «Эковей» с уникальной технологией обработки сырья.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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