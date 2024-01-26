Наука и техника Российские суда будут заправлять топливом на основе масла из «Вкусно — и точка» 26 января 2024 в 18:12 Размер текста - 17 + Первый корабль был заправлен фритюрным маслом в 2023 году Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU Российская компания «Газпромнефть» производит топливо на основе использованного фритюрного масла из ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка». Об этом заявила вице-премьер страны Виктория Абрамченко в ходе заседания «Инвестиции в экологию — инвестиции в будущее» в рамках выставки-форума «Россия». «Еще один очень интересный пример — это вовлечение во вторичный оборот отработанного фритюрного масла из „Вкусно — и точка“. На таком масле компания „Газпромнефть“ производит судовое топливо», — сообщила Виктория Абрамченко, передает РИА Новости. Ранее стало известно о первом российском судне, заправленным фритюрным маслом. Так, летом 2023 года была произведена тестовая бункеровка корабля в порту Санкт-Петербурга, напоминает Life . Уточняется, что подготовка топлива проходила на предприятии «Эковей» с уникальной технологией обработки сырья. Российская компания «Газпромнефть» производит топливо на основе использованного фритюрного масла из ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка». Об этом заявила вице-премьер страны Виктория Абрамченко в ходе заседания «Инвестиции в экологию — инвестиции в будущее» в рамках выставки-форума «Россия». «Еще один очень интересный пример — это вовлечение во вторичный оборот отработанного фритюрного масла из „Вкусно — и точка“. На таком масле компания „Газпромнефть“ производит судовое топливо», — сообщила Виктория Абрамченко, передает РИА Новости. Ранее стало известно о первом российском судне, заправленным фритюрным маслом. Так, летом 2023 года была произведена тестовая бункеровка корабля в порту Санкт-Петербурга, напоминает Life. Уточняется, что подготовка топлива проходила на предприятии «Эковей» с уникальной технологией обработки сырья. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям