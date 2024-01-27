Зарубин: в братской могиле, к которой Путин возложил цветы, похоронен его брат

Путин возложил цветы к братской могиле в Петербурге, в которой похоронен его брат
В братской могиле в Санкт-Петербурге, к которой президент РФ Владимир Путин возложил цветы, похоронен брат российского главы. Об этом сообщил журналист Павел Зарубин.
«Цветы — к братской могиле, в которой похоронен и родной брат президента», — заявил Зарубин. Об этом он написал в своем
Ранее на Пискаревском мемориальном кладбище Путин возложил цветы к монументу. Это происходило в честь 80-го юбилея снятия блокады Ленинграда.
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