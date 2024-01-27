Зарубин: в братской могиле, к которой Путин возложил цветы, похоронен его брат

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Путин возложил цветы к братской могиле в Петербурге, в которой похоронен его брат Фото:

В братской могиле в Санкт-Петербурге, к которой президент РФ Владимир Путин возложил цветы, похоронен брат российского главы. Об этом сообщил журналист Павел Зарубин.

«Цветы — к братской могиле, в которой похоронен и родной брат президента», — заявил Зарубин. Об этом он написал в своем telegram-канале.

Ранее на Пискаревском мемориальном кладбище Путин возложил цветы к монументу. Это происходило в честь 80-го юбилея снятия блокады Ленинграда.

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В братской могиле в Санкт-Петербурге, к которой президент РФ Владимир Путин возложил цветы, похоронен брат российского главы. Об этом сообщил журналист Павел Зарубин. «Цветы — к братской могиле, в которой похоронен и родной брат президента», — заявил Зарубин. Об этом он написал в своем telegram-канале. Ранее на Пискаревском мемориальном кладбище Путин возложил цветы к монументу. Это происходило в честь 80-го юбилея снятия блокады Ленинграда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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