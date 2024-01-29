29 января 2024

В России готовят новую меру контроля роста цен на топливо

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловские зарисовки. Екатеринбург, бензин, заправка, топливо, автозаправка, азс, дефицит, дизель, цены на бензин, пистолет азс
Новая мера поможет решить проблему ценовых перекосов в регионах Фото:

Максимально допустимую цену на бензин и дизель, продаваемые по госзаказу, привяжут к биржевым показателям. Соответствующий приказ прорабатывает Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

«Власти готовят меру сдерживания роста цен на топливо — для этого начальную максимальную стоимость продаваемого по госзаказу бензина и дизеля будут высчитывать по показателям биржи, а не по усмотрению поставщиков. Проект такого приказа подготовлен ФАС», — пишут «Известия».

Новая мера поможет решить проблему ценовых перекосов в регионах, снизить расходы региональных транспортных компаний, также сдержать рост тарифов, в том числе в ЖКХ. Специалисты называют беспрецедентным нововведение, когда государство регулирует цены на топливо. Мера может быть принята в ближайшие месяцы.

Цены на бензин в России выросли более чем на 10% с начала года в январе 2024 года. К росту цен могла привести поломка одной из установок каталитического крекинга на НПЗ «Лукойла» в Нижнем Новгороде. О прекращении работы предприятия 12 января сообщили в компании. Вице-премьер России Александр Новак 19 января провел совещание с нефтяниками, где был анонсирован план увеличения производства бензина и дизеля в 2024 году.

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Максимально допустимую цену на бензин и дизель, продаваемые по госзаказу, привяжут к биржевым показателям. Соответствующий приказ прорабатывает Федеральная антимонопольная служба (ФАС). «Власти готовят меру сдерживания роста цен на топливо — для этого начальную максимальную стоимость продаваемого по госзаказу бензина и дизеля будут высчитывать по показателям биржи, а не по усмотрению поставщиков. Проект такого приказа подготовлен ФАС», — пишут «Известия». Новая мера поможет решить проблему ценовых перекосов в регионах, снизить расходы региональных транспортных компаний, также сдержать рост тарифов, в том числе в ЖКХ. Специалисты называют беспрецедентным нововведение, когда государство регулирует цены на топливо. Мера может быть принята в ближайшие месяцы. Цены на бензин в России выросли более чем на 10% с начала года в январе 2024 года. К росту цен могла привести поломка одной из установок каталитического крекинга на НПЗ «Лукойла» в Нижнем Новгороде. О прекращении работы предприятия 12 января сообщили в компании. Вице-премьер России Александр Новак 19 января провел совещание с нефтяниками, где был анонсирован план увеличения производства бензина и дизеля в 2024 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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