В России готовят новую меру контроля роста цен на топливо

30 января 2024 в 04:55 Размер текста - 17 +

Новая мера поможет решить проблему ценовых перекосов в регионах Фото: Илья Московец © URA.RU Максимально допустимую цену на бензин и дизель, продаваемые по госзаказу, привяжут к биржевым показателям. Соответствующий приказ прорабатывает Федеральная антимонопольная служба (ФАС). «Власти готовят меру сдерживания роста цен на топливо — для этого начальную максимальную стоимость продаваемого по госзаказу бензина и дизеля будут высчитывать по показателям биржи, а не по усмотрению поставщиков. Проект такого приказа подготовлен ФАС», — пишут «Известия». Новая мера поможет решить проблему ценовых перекосов в регионах, снизить расходы региональных транспортных компаний, также сдержать рост тарифов, в том числе в ЖКХ. Специалисты называют беспрецедентным нововведение, когда государство регулирует цены на топливо. Мера может быть принята в ближайшие месяцы. Цены на бензин в России выросли более чем на 10% с начала года в январе 2024 года. К росту цен могла привести поломка одной из установок каталитического крекинга на НПЗ «Лукойла» в Нижнем Новгороде. О прекращении работы предприятия 12 января сообщили в компании. Вице-премьер России Александр Новак 19 января провел совещание с нефтяниками, где был анонсирован план увеличения производства бензина и дизеля в 2024 году.

Максимально допустимую цену на бензин и дизель, продаваемые по госзаказу, привяжут к биржевым показателям. Соответствующий приказ прорабатывает Федеральная антимонопольная служба (ФАС). «Власти готовят меру сдерживания роста цен на топливо — для этого начальную максимальную стоимость продаваемого по госзаказу бензина и дизеля будут высчитывать по показателям биржи, а не по усмотрению поставщиков. Проект такого приказа подготовлен ФАС», — пишут «Известия». Новая мера поможет решить проблему ценовых перекосов в регионах, снизить расходы региональных транспортных компаний, также сдержать рост тарифов, в том числе в ЖКХ. Специалисты называют беспрецедентным нововведение, когда государство регулирует цены на топливо. Мера может быть принята в ближайшие месяцы. Цены на бензин в России выросли более чем на 10% с начала года в январе 2024 года. К росту цен могла привести поломка одной из установок каталитического крекинга на НПЗ «Лукойла» в Нижнем Новгороде. О прекращении работы предприятия 12 января сообщили в компании. Вице-премьер России Александр Новак 19 января провел совещание с нефтяниками, где был анонсирован план увеличения производства бензина и дизеля в 2024 году.