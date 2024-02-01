В Германии крайне негативно высказались об участии России в Олимпиаде-2024

Статс-секретарь МВД ФРГ Оздемир: Россия не должна участвовать в Олимпиаде-2024

01 февраля 2024 в 10:30 Размер текста - 17 +

В Германии выступили против участия российских спортсменов в Олимпиаде-2024 Фото: Владимир Андреев © URA.RU Германия крайне негативно относится к участию России и Белоруссии в грядущих Олимпийских играх. Об этом заявил статс-секретарь МВД ФРГ Махмут Оздемир. «Федеральное правительство продолжает настаивать на запрете участия в соревнованиях российских и белорусских спортсменов до тех пор, пока Россия не остановит [спецоперацию] на Украине», — говорится в ответе Оздемира, передает «Лента.ру». Он добавил, что Россия также якобы должна продолжить тесно координировать свои действия с Францией, принимающей летние Олимпийские и Паралимпийские игры 2024 года. Летние Олимпийские игры 2024 — 33-е по счету летние Олимпийские игры, которые планируется провести с 26 июля по 11 августа 2024 года. В декабре 2022 года глава Национального олимпийского комитета США (USOPC) Сюзанна Лайонс в интервью The Wall Street Journal заявила, что считает нужным разрешить российским атлетам выступать на летних Олимпийских играх 2024 года. Глава оргкомитета Олимпийских игр 2024 года в Париже Тони Эстанге рассказал о том, что одобряет участие российских спортсменов в соревнованиях.

Германия крайне негативно относится к участию России и Белоруссии в грядущих Олимпийских играх. Об этом заявил статс-секретарь МВД ФРГ Махмут Оздемир. «Федеральное правительство продолжает настаивать на запрете участия в соревнованиях российских и белорусских спортсменов до тех пор, пока Россия не остановит [спецоперацию] на Украине», — говорится в ответе Оздемира, передает «Лента.ру». Он добавил, что Россия также якобы должна продолжить тесно координировать свои действия с Францией, принимающей летние Олимпийские и Паралимпийские игры 2024 года. Летние Олимпийские игры 2024 — 33-е по счету летние Олимпийские игры, которые планируется провести с 26 июля по 11 августа 2024 года. В декабре 2022 года глава Национального олимпийского комитета США (USOPC) Сюзанна Лайонс в интервью The Wall Street Journal заявила, что считает нужным разрешить российским атлетам выступать на летних Олимпийских играх 2024 года. Глава оргкомитета Олимпийских игр 2024 года в Париже Тони Эстанге рассказал о том, что одобряет участие российских спортсменов в соревнованиях.