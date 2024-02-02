Верка Сердючка обвинила Россию в запрете на въезд в ОАЭ

02 февраля 2024 в 17:42 Размер текста - 17 +

Сергей Данилко заявил, что въезд в ОАЭ ему якобы запретили из-за РФ Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Украинский музыкант Андрей Данилко (Верка Сердючка) обвинил Россию в том, что его не пускают в ОАЭ. Въезд в страну певцу запретили после обвинений в «разжигании межнациональной розни» во время концерта в Дубае. «Это не делается по желанию властей Эмиратов, это делается по указанию российской верхушки», — сказал Андрей Данилко в интервью украинским СМИ. Его слова приводит MK.RU . Ранее стало известно о депортации участников группы Би-2 из Таиланда, так как у музыкантов были оформлены туристические визы вместо рабочих, пишут « Дни.ру ». Тем не менее они обвинили в произошедшем Россию.

Украинский музыкант Андрей Данилко (Верка Сердючка) обвинил Россию в том, что его не пускают в ОАЭ. Въезд в страну певцу запретили после обвинений в «разжигании межнациональной розни» во время концерта в Дубае. «Это не делается по желанию властей Эмиратов, это делается по указанию российской верхушки», — сказал Андрей Данилко в интервью украинским СМИ. Его слова приводит MK.RU. Ранее стало известно о депортации участников группы Би-2 из Таиланда, так как у музыкантов были оформлены туристические визы вместо рабочих, пишут «Дни.ру». Тем не менее они обвинили в произошедшем Россию.