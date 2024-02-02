Верка Сердючка обвинила Россию в запрете на въезд в ОАЭ

Сергей Данилко заявил, что въезд в ОАЭ ему якобы запретили из-за РФ
Украинский музыкант Андрей Данилко (Верка Сердючка) обвинил Россию в том, что его не пускают в ОАЭ. Въезд в страну певцу запретили после обвинений в «разжигании межнациональной розни» во время концерта в Дубае.
«Это не делается по желанию властей Эмиратов, это делается по указанию российской верхушки», — сказал Андрей Данилко в интервью украинским СМИ. Его слова приводит
Ранее стало известно о депортации участников группы Би-2 из Таиланда, так как у музыкантов были оформлены туристические визы вместо рабочих, пишут «
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