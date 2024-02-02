Верка Сердючка обвинила Россию в запрете на въезд в ОАЭ

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Сергей Данилко заявил, что въезд в ОАЭ ему якобы запретили из-за РФ Фото:

Украинский музыкант Андрей Данилко (Верка Сердючка) обвинил Россию в том, что его не пускают в ОАЭ. Въезд в страну певцу запретили после обвинений в «разжигании межнациональной розни» во время концерта в Дубае.

«Это не делается по желанию властей Эмиратов, это делается по указанию российской верхушки», — сказал Андрей Данилко в интервью украинским СМИ. Его слова приводит MK.RU.

Ранее стало известно о депортации участников группы Би-2 из Таиланда, так как у музыкантов были оформлены туристические визы вместо рабочих, пишут «Дни.ру». Тем не менее они обвинили в произошедшем Россию.

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Украинский музыкант Андрей Данилко (Верка Сердючка) обвинил Россию в том, что его не пускают в ОАЭ. Въезд в страну певцу запретили после обвинений в «разжигании межнациональной розни» во время концерта в Дубае. «Это не делается по желанию властей Эмиратов, это делается по указанию российской верхушки», — сказал Андрей Данилко в интервью украинским СМИ. Его слова приводит MK.RU. Ранее стало известно о депортации участников группы Би-2 из Таиланда, так как у музыкантов были оформлены туристические визы вместо рабочих, пишут «Дни.ру». Тем не менее они обвинили в произошедшем Россию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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