Экс-глава Большого театра получил новую работу

Экс-директор Большого театра Урин начнет провозить лучшие спектакли по стране
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Открытие Уральского театрального форума. Челябинск, портрет, урин владимир
Владимир Урин начнет гастролировать лучшие спектакли по всей стране Фото:

Бывший директор Большого театра Владимир Урин получил новую работу. Он займется отбором лучших российских спектаклей в рамках собственного проекта и начнет привозить постановки в регионы страны.

«Мы выбираем готовые театральные спектакли, делаем программу и везем ее по стране. Везем для того, чтобы вся Россия имела возможность познакомиться с этими лучшими спектаклями», — подчеркнул Владимир Урин в ходе подкаста «Культурная страна».

Урин уволился из Большого театра в 2023 году. Далее он возглавил некоммерческий благотворительный фонд «Поддержки и развития Школы-студии МХАТ».

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Бывший директор Большого театра Владимир Урин получил новую работу. Он займется отбором лучших российских спектаклей в рамках собственного проекта и начнет привозить постановки в регионы страны. «Мы выбираем готовые театральные спектакли, делаем программу и везем ее по стране. Везем для того, чтобы вся Россия имела возможность познакомиться с этими лучшими спектаклями», — подчеркнул Владимир Урин в ходе подкаста «Культурная страна». Урин уволился из Большого театра в 2023 году. Далее он возглавил некоммерческий благотворительный фонд «Поддержки и развития Школы-студии МХАТ».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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