Экс-глава Большого театра получил новую работу

Владимир Урин начнет гастролировать лучшие спектакли по всей стране
Бывший директор Большого театра Владимир Урин получил новую работу. Он займется отбором лучших российских спектаклей в рамках собственного проекта и начнет привозить постановки в регионы страны.
«Мы выбираем готовые театральные спектакли, делаем программу и везем ее по стране. Везем для того, чтобы вся Россия имела возможность познакомиться с этими лучшими спектаклями», — подчеркнул Владимир Урин в ходе подкаста «Культурная страна».
Урин уволился из Большого театра в 2023 году. Далее он возглавил некоммерческий благотворительный фонд «Поддержки и развития Школы-студии МХАТ».
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