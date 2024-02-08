Мишустин: при госзакупках приоритет будет отдаваться российским производителям

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что при проведении государственных закупок приоритет будет отдаваться российским производителям. При этом правила проведения госзакупок и избрания победителя должны быть простыми и понятными участникам. Об этом председатель правительства заявил в ходе заседания кабмина.
«В случае с конкуренцией сразу нескольких продуктов, которые изготовлены внутри страны, предпочтение, соответственно, будет отдаваться изделию с более высоким технологическим уровнем локализации производства», — пояснил Мишустин. Его слова приводятся в официальном telegram-канале кабмина.
Мишустин рассказал о том, что разработанные поправки включают правовые основания для полного запрета на участие в торгах определенных услуг или товаров, произведенных иностранными компаниями. Также речь идет о введении ограничений в рамках условия «второй лишний», когда имеется отечественный претендент. Еще одной защитной мерой, по словам главы правительства, является применение коэффициента, улучшающего на 15% ценовое предложение отечественных компаний.
«Правила проведения госзакупок и выбора победителя должны стать максимально простыми и понятными для всех сторон. Опираться следует на безусловный приоритет российских брендов», — сказал он.
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что при проведении государственных закупок приоритет будет отдаваться российским производителям. При этом правила проведения госзакупок и избрания победителя должны быть простыми и понятными участникам. Об этом председатель правительства заявил в ходе заседания кабмина. «В случае с конкуренцией сразу нескольких продуктов, которые изготовлены внутри страны, предпочтение, соответственно, будет отдаваться изделию с более высоким технологическим уровнем локализации производства», — пояснил Мишустин. Его слова приводятся в официальном telegram-канале кабмина. Мишустин рассказал о том, что разработанные поправки включают правовые основания для полного запрета на участие в торгах определенных услуг или товаров, произведенных иностранными компаниями. Также речь идет о введении ограничений в рамках условия «второй лишний», когда имеется отечественный претендент. Еще одной защитной мерой, по словам главы правительства, является применение коэффициента, улучшающего на 15% ценовое предложение отечественных компаний. «Правила проведения госзакупок и выбора победителя должны стать максимально простыми и понятными для всех сторон. Опираться следует на безусловный приоритет российских брендов», — сказал он.