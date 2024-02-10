На Западе раскрыли, как ВСУ эксплуатируют кошек на фронте. Видео

Business Insider: ВСУ используют кошек для сбора средств на покупку оружия

10 февраля 2024 в 15:27 Размер текста - 17 +

Украина использует кошек для сопровождения своих солдат на фронте Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Вооруженные силы Украины (ВСУ) на передовой задействуют кошек. Животные помогают при сопровождении солдат на фронте. Также их задействуют в соцсетях с целью сбора средств для украинской армии. Об этом сообщает The Business Insider. «Кошки сыграли ключевую роль в поддержке украинских солдат, <…> сопровождая войска на передовой. Теперь они даже помогают Украине собирать средства для своей армии», — передают авторы издания. В качестве примера приводится кот Шайба, хозяином которым является украинский боец Александр Ляшук. Они в соцсетях собрали около 80 000 долларов на счет украинской армии. Причем деньги отправляли не только с Украины, но и других стран. За счет этого подразделения ВСУ приобрели несколько единиц военной техники. Другой кот, которого также задействуют для сбора денег в интернете, это кот по кличке Степан. Его владелица Анна Дмитриенко отметила, что кот является «символом единства». Он недавно помог собрать средства для приобретения систем радиоэлектронной борьбы. Это не первый случай, когда Украина «мобилизует» котов на фронт. В прошлом году иностранные СМИ писали, что ВСУ привлекают животных для борьбы с грызунами в окопах. Помимо кошек в помощь также привлекают собак. На фото кот по кличке Шайба Фото: Социальные сети Александра Ляшука

Вооруженные силы Украины (ВСУ) на передовой задействуют кошек. Животные помогают при сопровождении солдат на фронте. Также их задействуют в соцсетях с целью сбора средств для украинской армии. Об этом сообщает The Business Insider. «Кошки сыграли ключевую роль в поддержке украинских солдат, <…> сопровождая войска на передовой. Теперь они даже помогают Украине собирать средства для своей армии», — передают авторы издания. В качестве примера приводится кот Шайба, хозяином которым является украинский боец Александр Ляшук. Они в соцсетях собрали около 80 000 долларов на счет украинской армии. Причем деньги отправляли не только с Украины, но и других стран. За счет этого подразделения ВСУ приобрели несколько единиц военной техники. Другой кот, которого также задействуют для сбора денег в интернете, это кот по кличке Степан. Его владелица Анна Дмитриенко отметила, что кот является «символом единства». Он недавно помог собрать средства для приобретения систем радиоэлектронной борьбы. Это не первый случай, когда Украина «мобилизует» котов на фронт. В прошлом году иностранные СМИ писали, что ВСУ привлекают животных для борьбы с грызунами в окопах. Помимо кошек в помощь также привлекают собак.