Международная федерация хоккея готова изменить решение по допуску РФ к Олимпиаде

Президент IIHF: вопрос о допуске россиян к Олимпиде-2025 будет рассматриваться

13 февраля 2024 в 14:12 Размер текста - 17 +

Российские хоккеисты пропустили несколько соревнований из-за решения IIHF Фото: Сергей Русанов © URA.RU Участие российских хоккеистов на Олимпиаде в 2025 году будет рассмотрено в следующем году. Об этом рассказал президент Международной хоккейной федерации (IIHF) Люк Тардиф. «Мы принимаем решение в каждом году. Сборная России не зависит от рейтинга так, как команда Белоруссии. Вопрос об участии сборной России в Играх будет решаться в феврале—марте 2025 года», — заявил ТАСС Люк Тардиф. Ранее российскую сборную не допустил до международных соревнований в сезоне 2024 и 2025 годов. В IIHF отметили, что возвращение команды пока небезопасно. Такое же решение принято в отношении белорусской сборной. Люк Тардиф заявлял, что допуск сборных двух стран зависит от «возможности безопасной организации» турнира. Команд отстранили от соревнований на неопределенный срок из-за начала спецоперации России. Они пропустили несколько соревнований.

Участие российских хоккеистов на Олимпиаде в 2025 году будет рассмотрено в следующем году. Об этом рассказал президент Международной хоккейной федерации (IIHF) Люк Тардиф. «Мы принимаем решение в каждом году. Сборная России не зависит от рейтинга так, как команда Белоруссии. Вопрос об участии сборной России в Играх будет решаться в феврале—марте 2025 года», — заявил ТАСС Люк Тардиф. Ранее российскую сборную не допустил до международных соревнований в сезоне 2024 и 2025 годов. В IIHF отметили, что возвращение команды пока небезопасно. Такое же решение принято в отношении белорусской сборной. Люк Тардиф заявлял, что допуск сборных двух стран зависит от «возможности безопасной организации» турнира. Команд отстранили от соревнований на неопределенный срок из-за начала спецоперации России. Они пропустили несколько соревнований.