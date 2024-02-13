Международная федерация хоккея готова изменить решение по допуску РФ к Олимпиаде

Участие российских хоккеистов на Олимпиаде в 2025 году будет рассмотрено в следующем году. Об этом рассказал президент Международной хоккейной федерации (IIHF) Люк Тардиф.
«Мы принимаем решение в каждом году. Сборная России не зависит от рейтинга так, как команда Белоруссии. Вопрос об участии сборной России в Играх будет решаться в феврале—марте 2025 года», — заявил ТАСС Люк Тардиф.
Ранее российскую сборную не допустил до международных соревнований в сезоне 2024 и 2025 годов. В IIHF отметили, что возвращение команды пока небезопасно. Такое же решение принято в отношении белорусской сборной. Люк Тардиф заявлял, что допуск сборных двух стран зависит от «возможности безопасной организации» турнира.
Команд отстранили от соревнований на неопределенный срок из-за начала спецоперации России. Они пропустили несколько соревнований.
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