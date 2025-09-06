Экс-диспетчера «Жилищника» обвинили в финансировании терроризма

Бывшая сотрудница столичного ГБУ «Жилищник по району Зюзино» Татьяна Шувалова, внесенная в перечень террористов и экстремистов, была официально обвинена в финансировании террористической деятельности членов запрещенной экстремистской группировки «Артподготовка». Это следует из судебных документов.
«Совершая перечисление денежных средств, [Шувалова] осознавала, что они будут направлены на обеспечение незаконной деятельности участников террористической организации „Артподготовка“», — говорится в документах. Их приводит ТАСС. Отмечается, что Шувалову задержали, когда она попыталась покинуть Россию.
Из материалов дела также следует, что в настоящее время Шувалова содержится в следственном изоляторе, где ее проверяют на возможную причастность к совершению иных особо тяжких преступлений против общественной безопасности. В ее отношении выдвинуто обвинение по статье 205.1 части 1.1 Уголовного кодекса РФ (финансирование терроризма). Известно, что муж и сын обвиняемой покинули Российскую Федерацию до ее ареста.
