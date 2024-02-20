Генерал ВСУ объяснил попадание в плен украинских бойцов в Авдеевке

Генерал Кривонос: бойцы ВСУ попали в плен в Авдеевке из-за плохой коммуникации

В ВСУ есть большая проблема с коммуникацией, заявил Сергей Кривонос Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Солдаты ВСУ попадали в плен в Авдеевке из-за плохой коммуникации на всех уровнях. Об этом заявил отставной украинский генерал Сергей Кривонос.

«То, что бросили людей, которые попали в плен, — позорная практика, но такие случаи были и до того. Это как раз показывает уровень коммуникации в нижнем звене — во взводе, роте, батальоне, где каждый человек должен быть учтен», — заявил Сергей Кривонос в эфире украинского телеканала «Прямой». Он отметил, что командиры ВСУ должны были заранее позаботиться о том, как подразделениям выйти из окружения.

По словам Кривоноса, плохая коммуникация в армии Украины стало уже системной проблемой. Он вспомнил несколько случаев, когда украинские военные оставляли на поле боя раненых, спасаясь бегством.

Перед штурмом Авдеевки ВС РФ Украина послала в город одни из лучших своих подразделений. Однако такая тактика не дала нужного результата, части были окружены. Даже в США отмечали, что ситуация в городе критическая.

Авдеевка была освобождена 17 февраля. В Минобороны показывали кадры, как украинские военные хаотично убегают, оставляя раненых.