Генерал ВСУ объяснил попадание в плен украинских бойцов в Авдеевке

Генерал Кривонос: бойцы ВСУ попали в плен в Авдеевке из-за плохой коммуникации
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Вооруженные силы Украины.stock, берет, всу,  stock
В ВСУ есть большая проблема с коммуникацией, заявил Сергей Кривонос Фото:
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Солдаты ВСУ попадали в плен в Авдеевке из-за плохой коммуникации на всех уровнях. Об этом заявил отставной украинский генерал Сергей Кривонос.

«То, что бросили людей, которые попали в плен, — позорная практика, но такие случаи были и до того. Это как раз показывает уровень коммуникации в нижнем звене — во взводе, роте, батальоне, где каждый человек должен быть учтен», — заявил Сергей Кривонос в эфире украинского телеканала «Прямой». Он отметил, что командиры ВСУ должны были заранее позаботиться о том, как подразделениям выйти из окружения.

По словам Кривоноса, плохая коммуникация в армии Украины стало уже системной проблемой. Он вспомнил несколько случаев, когда украинские военные оставляли на поле боя раненых, спасаясь бегством.

Перед штурмом Авдеевки ВС РФ Украина послала в город одни из лучших своих подразделений. Однако такая тактика не дала нужного результата, части были окружены. Даже в США отмечали, что ситуация в городе критическая.

Авдеевка была освобождена 17 февраля. В Минобороны показывали кадры, как украинские военные хаотично убегают, оставляя раненых.

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Солдаты ВСУ попадали в плен в Авдеевке из-за плохой коммуникации на всех уровнях. Об этом заявил отставной украинский генерал Сергей Кривонос. «То, что бросили людей, которые попали в плен, — позорная практика, но такие случаи были и до того. Это как раз показывает уровень коммуникации в нижнем звене — во взводе, роте, батальоне, где каждый человек должен быть учтен», — заявил Сергей Кривонос в эфире украинского телеканала «Прямой». Он отметил, что командиры ВСУ должны были заранее позаботиться о том, как подразделениям выйти из окружения. По словам Кривоноса, плохая коммуникация в армии Украины стало уже системной проблемой. Он вспомнил несколько случаев, когда украинские военные оставляли на поле боя раненых, спасаясь бегством. Перед штурмом Авдеевки ВС РФ Украина послала в город одни из лучших своих подразделений. Однако такая тактика не дала нужного результата, части были окружены. Даже в США отмечали, что ситуация в городе критическая. Авдеевка была освобождена 17 февраля. В Минобороны показывали кадры, как украинские военные хаотично убегают, оставляя раненых.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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