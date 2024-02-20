Кадыров: университет спецназа в Гудермесе решено назвать именем Путина

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Владимир Путин обеспечил России независимость и величие, заявил Рамзан Кадыров Фото:

Университет спецназа в Гудермесе будет назван именем президента России Владимира Путина. Об этом рассказал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

«Отныне и впредь Российский университет спецназа будет носить имя самого мудрого, дальновидного и талантливого лидера современности — Владимира Путина!» — написал Кадыров в своем telegram-канале. Он добавил, что университет привержен принципу служения России и стремится быть национальным центром подготовки боевых специалистов из разных регионов страны.

Идея назвать университет в честь Владимира Путина связана с заслугами президента в обеспечении независимости и величия России. В дальнейшем университет продолжит активно развиваться и модернизироваться для блага страны, заключил Кадыров.

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Университет спецназа в Гудермесе будет назван именем президента России Владимира Путина. Об этом рассказал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. «Отныне и впредь Российский университет спецназа будет носить имя самого мудрого, дальновидного и талантливого лидера современности — Владимира Путина!» — написал Кадыров в своем telegram-канале. Он добавил, что университет привержен принципу служения России и стремится быть национальным центром подготовки боевых специалистов из разных регионов страны. Идея назвать университет в честь Владимира Путина связана с заслугами президента в обеспечении независимости и величия России. В дальнейшем университет продолжит активно развиваться и модернизироваться для блага страны, заключил Кадыров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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