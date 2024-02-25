В Эстонии назвали «победителя» по количеству оружия в зоне СВО

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Politico: Россия значительно превосходит Украину по количеству снарядов

25 февраля 2024 в 13:55 Размер текста - 17 +

У Украины не получается разогнать процесс внутреннего производства снарядов, пишет Politico Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В России годовое производство снарядов составляет от одного до 4,5 миллиона, что значительно превосходит количество артиллерийских боеприпасов, имеющихся у Украины. Об этом пишет издание Politico. «Ежегодное производство снарядов в России колеблется от одного до 4,5 миллиона. Этот объем значительно превышает количество артиллерийских боеприпасов, имеющихся у Украины», — говорится в материале издания. Там добавили, что Украина страдает от нехватки снарядов, что вынуждает ее военных на передовой полагаться на беспилотники, чтобы сдерживать российские атаки. Киев пытается развивать внутреннее производство, однако прогресс идет медленно. Обещание Европейского союза отправить миллион снарядов к марту не было выполнено в полном объеме. С начала украинского конфликта США также, возможно, поставили до двух миллионов 155-миллиметровых снарядов, однако эти поставки прекратились из-за политических дискуссий Вашингтоне в отношении оказания военной помощи Украине, заключил автор. Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что не все западные страны хотят, чтобы Киев победил в конфликте с Россией. Он указал на отсутствие помощи и современного оружия, что приводит к провалам на фронте. В частности, упомянуто, что если бы Украина получила истребители F-16 от западных партнеров, то украинская армия не потеряла бы Авдеевку. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России годовое производство снарядов составляет от одного до 4,5 миллиона, что значительно превосходит количество артиллерийских боеприпасов, имеющихся у Украины. Об этом пишет издание Politico. «Ежегодное производство снарядов в России колеблется от одного до 4,5 миллиона. Этот объем значительно превышает количество артиллерийских боеприпасов, имеющихся у Украины», — говорится в материале издания. Там добавили, что Украина страдает от нехватки снарядов, что вынуждает ее военных на передовой полагаться на беспилотники, чтобы сдерживать российские атаки. Киев пытается развивать внутреннее производство, однако прогресс идет медленно. Обещание Европейского союза отправить миллион снарядов к марту не было выполнено в полном объеме. С начала украинского конфликта США также, возможно, поставили до двух миллионов 155-миллиметровых снарядов, однако эти поставки прекратились из-за политических дискуссий Вашингтоне в отношении оказания военной помощи Украине, заключил автор. Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что не все западные страны хотят, чтобы Киев победил в конфликте с Россией. Он указал на отсутствие помощи и современного оружия, что приводит к провалам на фронте. В частности, упомянуто, что если бы Украина получила истребители F-16 от западных партнеров, то украинская армия не потеряла бы Авдеевку.