В Эстонии назвали «победителя» по количеству оружия в зоне СВО

Politico: Россия значительно превосходит Украину по количеству снарядов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы РФ. stock, смерч, артиллерия, ураган, рсзо, переброска, stock
У Украины не получается разогнать процесс внутреннего производства снарядов, пишет Politico Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В России годовое производство снарядов составляет от одного до 4,5 миллиона, что значительно превосходит количество артиллерийских боеприпасов, имеющихся у Украины. Об этом пишет издание Politico.

«Ежегодное производство снарядов в России колеблется от одного до 4,5 миллиона. Этот объем значительно превышает количество артиллерийских боеприпасов, имеющихся у Украины», — говорится в материале издания. Там добавили, что Украина страдает от нехватки снарядов, что вынуждает ее военных на передовой полагаться на беспилотники, чтобы сдерживать российские атаки.

Киев пытается развивать внутреннее производство, однако прогресс идет медленно. Обещание Европейского союза отправить миллион снарядов к марту не было выполнено в полном объеме. С начала украинского конфликта США также, возможно, поставили до двух миллионов 155-миллиметровых снарядов, однако эти поставки прекратились из-за политических дискуссий Вашингтоне в отношении оказания военной помощи Украине, заключил автор.

Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что не все западные страны хотят, чтобы Киев победил в конфликте с Россией. Он указал на отсутствие помощи и современного оружия, что приводит к провалам на фронте. В частности, упомянуто, что если бы Украина получила истребители F-16 от западных партнеров, то украинская армия не потеряла бы Авдеевку.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В России годовое производство снарядов составляет от одного до 4,5 миллиона, что значительно превосходит количество артиллерийских боеприпасов, имеющихся у Украины. Об этом пишет издание Politico. «Ежегодное производство снарядов в России колеблется от одного до 4,5 миллиона. Этот объем значительно превышает количество артиллерийских боеприпасов, имеющихся у Украины», — говорится в материале издания. Там добавили, что Украина страдает от нехватки снарядов, что вынуждает ее военных на передовой полагаться на беспилотники, чтобы сдерживать российские атаки. Киев пытается развивать внутреннее производство, однако прогресс идет медленно. Обещание Европейского союза отправить миллион снарядов к марту не было выполнено в полном объеме. С начала украинского конфликта США также, возможно, поставили до двух миллионов 155-миллиметровых снарядов, однако эти поставки прекратились из-за политических дискуссий Вашингтоне в отношении оказания военной помощи Украине, заключил автор. Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что не все западные страны хотят, чтобы Киев победил в конфликте с Россией. Он указал на отсутствие помощи и современного оружия, что приводит к провалам на фронте. В частности, упомянуто, что если бы Украина получила истребители F-16 от западных партнеров, то украинская армия не потеряла бы Авдеевку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...