Силуанов раскрыл, когда россияне смогут совершать обмен замороженными активами

Силуанов: россияне смогут обменивать замороженные активы с 2024 года
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ПМЭФ-2021. Первый день, Орешкин, Решетников, Набиуллина и Силуанов. Санкт-Петербург, силуанов антон
Антон Силуанов заявил, что порядок обмена активами уже подготовлен Минфином Фото:

Россияне смогут совершать обмен замороженных активов на средства иностранных инвесторов уже в 2024 году. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов, уточнив, что проект, устанавливающий порядок обмена уже подготовлен.

«Тема развивается, в этом году ее решим. Подготовили проекты порядка обмена этих активов, примем решение в ближайшее время», — рассказал Антон Силуанов РИА Новости.

Указ об обмене активами был подписан президентом России Владимиром Путиным в ноябре 2023 года, пишет Life. Согласно поручению главы государства, стоимость ценных бумаг одного инвестора не может превышать 110 тысяч рублей. Сообщалось, что на первом этапе планируется разблокировать счета на сумму около 100 миллиардов рублей.

С начала спецоперации Запад заморозил российские активы на сотни миллиардов долларов и планирует отдать эти средства Украине. Силуанов заявил, что что любые действия западных государств с активами россиян повлекут за собой симметричный ответ.

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Россияне смогут совершать обмен замороженных активов на средства иностранных инвесторов уже в 2024 году. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов, уточнив, что проект, устанавливающий порядок обмена уже подготовлен. «Тема развивается, в этом году ее решим. Подготовили проекты порядка обмена этих активов, примем решение в ближайшее время», — рассказал Антон Силуанов РИА Новости. Указ об обмене активами был подписан президентом России Владимиром Путиным в ноябре 2023 года, пишет Life. Согласно поручению главы государства, стоимость ценных бумаг одного инвестора не может превышать 110 тысяч рублей. Сообщалось, что на первом этапе планируется разблокировать счета на сумму около 100 миллиардов рублей. С начала спецоперации Запад заморозил российские активы на сотни миллиардов долларов и планирует отдать эти средства Украине. Силуанов заявил, что что любые действия западных государств с активами россиян повлекут за собой симметричный ответ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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