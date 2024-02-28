Судья по делу Трампа получил письмо с неизвестным порошком

28 февраля 2024 в 23:53 Размер текста - 17 +

После получения конверта с порошком в здании суда провели эвакуацию Фото: Марина Молдавская © URA.RU Судья из Нью-Йорка Артур Энгорон, курировавший дело о мошенничестве против экс-президента США Дональда Трампа, получил в среду 28 февраля конверт. Американские СМИ сообщают, что, когда письмо вскрыли, из него высыпался неизвестный порошок белого цвета. «Подозрительный белый порошок высыпался из конверта, адресованного судье, который курировал дело бывшего президента Дональда Трампа о гражданском мошенничестве в среду. Вещество просыпалось на штаны сотрудника суда штата Нью-Йорк около 9:30 утра после того, как он открыл конверт, отправленный судье Артуру Энгорону из Флориды», — пишет издание The New York Post со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Здание суда было немедленно эвакуировано, а на место прибыли сотрудники экстренных служб. Позднее правоохранители сообщили, что вещество не представляет опасности. Днем ранее аналогичный конверт по почте получил старший сын Трампа — Дональд Джон Трамп. После этого у его дома появилось множество пожарных машин и людей в костюмах химзащиты. Однако представители Джона Трампа заявили, что не считают порошок смертельно опасной субстанцией.

Судья из Нью-Йорка Артур Энгорон, курировавший дело о мошенничестве против экс-президента США Дональда Трампа, получил в среду 28 февраля конверт. Американские СМИ сообщают, что, когда письмо вскрыли, из него высыпался неизвестный порошок белого цвета. «Подозрительный белый порошок высыпался из конверта, адресованного судье, который курировал дело бывшего президента Дональда Трампа о гражданском мошенничестве в среду. Вещество просыпалось на штаны сотрудника суда штата Нью-Йорк около 9:30 утра после того, как он открыл конверт, отправленный судье Артуру Энгорону из Флориды», — пишет издание The New York Post со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Здание суда было немедленно эвакуировано, а на место прибыли сотрудники экстренных служб. Позднее правоохранители сообщили, что вещество не представляет опасности. Днем ранее аналогичный конверт по почте получил старший сын Трампа — Дональд Джон Трамп. После этого у его дома появилось множество пожарных машин и людей в костюмах химзащиты. Однако представители Джона Трампа заявили, что не считают порошок смертельно опасной субстанцией.