У дома старшего сына Трампа скопились пожарные машины и люди в химзащите

27 февраля 2024 в 06:20 Размер текста - 17 +

Трамп-младший получил по почте конверт с неизвестным порошком Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Старший сын бывшего президента США Дональда Трампа — Дональд Джон Трамп получил по почте конверт с неизвестным порошком, после чего у его дома появилось множество пожарных машин и людей в костюмах химзащиты. Об этом сообщает The Daily Beast. «У дома Дональда Трампа-младшего в Джупитер, штат Флорида, было замечено много пожарных машин и людей в защитных костюмах», — пишет издание. В публикации со ссылкой на три источника говорится, что Трамп-младший открыл письмо в своем флоридском доме, а находившийся в конверте белый порошок разлетелся по комнате. Представитель сына экс-президента США подтвердил изданию информацию о подозрительной корреспонденции и сообщил, что власти пока не разобрались, что было в письме. Они отметили, что не считают порошок смертельно опасной субстанцией. Ранее старший сын Трампа обвинил президента Украины Владимира Зеленского в убийстве американского блогера Гонсало Лира при попустительстве Белого дома. До этого Трамп-младший в насмешливой форме высказался в адрес Зеленского. Он назвал главу государства лидером «новой религии» и «движения психоза». Также Сын он посмеялся над действующим главой государства Джо Байденом после того, как США сбили китайский аэростат-разведчик.

Старший сын бывшего президента США Дональда Трампа — Дональд Джон Трамп получил по почте конверт с неизвестным порошком, после чего у его дома появилось множество пожарных машин и людей в костюмах химзащиты. Об этом сообщает The Daily Beast. «У дома Дональда Трампа-младшего в Джупитер, штат Флорида, было замечено много пожарных машин и людей в защитных костюмах», — пишет издание. В публикации со ссылкой на три источника говорится, что Трамп-младший открыл письмо в своем флоридском доме, а находившийся в конверте белый порошок разлетелся по комнате. Представитель сына экс-президента США подтвердил изданию информацию о подозрительной корреспонденции и сообщил, что власти пока не разобрались, что было в письме. Они отметили, что не считают порошок смертельно опасной субстанцией. Ранее старший сын Трампа обвинил президента Украины Владимира Зеленского в убийстве американского блогера Гонсало Лира при попустительстве Белого дома. До этого Трамп-младший в насмешливой форме высказался в адрес Зеленского. Он назвал главу государства лидером «новой религии» и «движения психоза». Также Сын он посмеялся над действующим главой государства Джо Байденом после того, как США сбили китайский аэростат-разведчик.