Медведев: Украина — это, безусловно, Россия

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XXI съезд партии Единая Россия (необр). Москва, дмитрий медведев
Концепция «Украина не Россия» должна исчезнуть, заявил Дмитрий Медведев Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина является безусловной частью России. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Украина — это безусловно Россия!» — приводит слова Медведева telegram-канал «Смотри». Он подчеркнул необходимость окончательного исчезновения концепции «Украина не Россия».

Дмитрий Медведев также заявлял о возможности освобождения Киева в рамках спецоперации на Украине. Он отметил, что Киев — русский город, откуда исходит угроза для России.

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Украина является безусловной частью России. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Украина — это безусловно Россия!» — приводит слова Медведева telegram-канал «Смотри». Он подчеркнул необходимость окончательного исчезновения концепции «Украина не Россия». Дмитрий Медведев также заявлял о возможности освобождения Киева в рамках спецоперации на Украине. Он отметил, что Киев — русский город, откуда исходит угроза для России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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