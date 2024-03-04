Концепция «Украина не Россия» должна исчезнуть, заявил Дмитрий Медведев
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Украина является безусловной частью России. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Украина — это безусловно Россия!» — приводит слова Медведева telegram-канал «Смотри». Он подчеркнул необходимость окончательного исчезновения концепции «Украина не Россия».
Дмитрий Медведев также заявлял о возможности освобождения Киева в рамках спецоперации на Украине. Он отметил, что Киев — русский город, откуда исходит угроза для России.
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