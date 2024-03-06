Пищевой технолог назвала продукты, которые помогут при весенней аллергии

Пищевой технолог Румянцева: аллергикам стоит есть овощи и фрукты

Людмила Румянцева сообщила, что огурцы насыщают влагой внутренние органы и ткани Фото: Илья Московец © URA.RU

Весной людям, страдающим сезонной аллергией во время цветения растений, рекомендуется внимательно относиться к своему питанию, так как некоторые продукты могут обострить аллергические реакции. Об этом сообщила главный технолог «Много лосося» Людмила Румянцева. По ее словам, в этот период необходимо употреблять гипоаллергенные овощи и фрукты.

«К таким можно отнести огурцы и листовой салат — они не только насыщают влагой внутренние органы и ткани, но и положительно влияют на состояние слизистых оболочек, а также картофель и капусту», — заявила Румянцева в беседе с «Газетой.ру» . Из фруктов она посоветовала зеленые или печеные яблоки и груши.

По словам эксперта, морская капуста тоже помогает в борьбе с аллергией. Румянцева порекомендовала аллергикам не употреблять косточковые фрукты, такие как виноград, яблоки, вишня и персики. Однако при определенных условиях их можно есть. Она отметила, что тепловая обработка пищи приводит к разрушению аллергенов, так что компоты, приготовленные из потенциально аллергенных продуктов, не принесут вреда.

Румянцева дала совет обогатить рацион крупами — рисом, гречкой и киноа, а также кисломолочными изделиями без добавок и полезными жирами из кокоса, оливкового масла и авокадо. По ее словам, стоит обратить внимание на нежирные сорта мяса, отварную свежую рыбу и яйца.

Эксперт добавила, что в период весеннего цветения аллергикам рекомендуется ограничить употребление продуктов, способных усиливать аллергические реакции, включая красные и оранжевые овощи и фрукты, орехи, шоколад, а также алкоголь. Вместо обычного хлеба полезнее будет выбирать сухие галеты или диетические хлебцы. «Пиво и копчености лучше исключить еще до начала сезона цветения», — добавила Румянцева.

Ранее руководитель отдела медицинской экспертизы группы компаний «Инвитро» Екатерина Терентьева сообщила, что в период обострения весенней аллергии не стоит выходить на улицу в жаркую погоду и употреблять свежие косточковые фрукты, орехи, специи, мед и другие растительные продукты. Она посоветовала вести календарь аллергика, где указаны периоды цветения опасных растений.