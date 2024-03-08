Сенат США поддержал законопроект о финансировании правительства до сентября

Сенат Конгресса США поддержал пакетный законопроект, который предусматривает выделение средств на финансирование работы федеральных ведомств до конца 2024 финансового года (заканчивается в Америке 30 сентября). Трансляция заседания ведется на телеканале C-SPAN.
Сенат поддержал законопроект, предусматривающий финансирование работы ряда федеральных ведомств до конца сентября 2024 года, следует из трансляции телеканала. В проект включены средства на сумму более 460 миллиардов долларов, а для его одобрения в верхней палате Конгресса были необходимы голоса 60 сенаторов.
Ранее членам Конгресса США удалось договориться о финансировании правительства. Это позволит предотвратить шатдаун в стране.
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