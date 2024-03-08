08 марта 2024

Сенат США поддержал законопроект о финансировании правительства до сентября

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Москвы. Москва , американский флаг, флаг сша, посольство сша
Финансирование предусмотрено для работы ряда федеральных ведомств Фото:

Сенат Конгресса США поддержал пакетный законопроект, который предусматривает выделение средств на финансирование работы федеральных ведомств до конца 2024 финансового года (заканчивается в Америке 30 сентября). Трансляция заседания ведется на телеканале C-SPAN.

Сенат поддержал законопроект, предусматривающий финансирование работы ряда федеральных ведомств до конца сентября 2024 года, следует из трансляции телеканала. В проект включены средства на сумму более 460 миллиардов долларов, а для его одобрения в верхней палате Конгресса были необходимы голоса 60 сенаторов.

Ранее членам Конгресса США удалось договориться о финансировании правительства. Это позволит предотвратить шатдаун в стране.

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Сенат Конгресса США поддержал пакетный законопроект, который предусматривает выделение средств на финансирование работы федеральных ведомств до конца 2024 финансового года (заканчивается в Америке 30 сентября). Трансляция заседания ведется на телеканале C-SPAN. Сенат поддержал законопроект, предусматривающий финансирование работы ряда федеральных ведомств до конца сентября 2024 года, следует из трансляции телеканала. В проект включены средства на сумму более 460 миллиардов долларов, а для его одобрения в верхней палате Конгресса были необходимы голоса 60 сенаторов. Ранее членам Конгресса США удалось договориться о финансировании правительства. Это позволит предотвратить шатдаун в стране.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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