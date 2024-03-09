В Британии обвинили Зеленского в раскрытии секретной базы иностранцев в Одессе

Аналитик Маркурис: Зеленский выдал координаты цеха ВСУ своим визитом в Одессу
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир,  stock
Владимир Зеленский прибыл в Одессу 6 марта Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский своим визитом в Одессу раскрыл местоположение секретной базы в портовом районе города, где готовили беспилотные катера для ВСУ. Об этом заявил британский аналитик Александр Маркурис.

«Русские отслеживали его передвижение. Таким образом, они узнали координаты базы, а затем нанесли удар», — заявил Александр Маркурис. Его слова приводит издание «ПолитНавигатор».

Ранее сообщалось, что Зеленский 6 марта прибыл в Одессу для встречи с делегацией из Греции. В этот же день Минобороны России отчиталось об уничтожении цеха ВСУ, где готовили к эксплуатации безэкипажные катера.

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Президент Украины Владимир Зеленский своим визитом в Одессу раскрыл местоположение секретной базы в портовом районе города, где готовили беспилотные катера для ВСУ. Об этом заявил британский аналитик Александр Маркурис. «Русские отслеживали его передвижение. Таким образом, они узнали координаты базы, а затем нанесли удар», — заявил Александр Маркурис. Его слова приводит издание «ПолитНавигатор». Ранее сообщалось, что Зеленский 6 марта прибыл в Одессу для встречи с делегацией из Греции. В этот же день Минобороны России отчиталось об уничтожении цеха ВСУ, где готовили к эксплуатации безэкипажные катера.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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