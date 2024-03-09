В Британии обвинили Зеленского в раскрытии секретной базы иностранцев в Одессе

Владимир Зеленский прибыл в Одессу 6 марта
Президент Украины Владимир Зеленский своим визитом в Одессу раскрыл местоположение секретной базы в портовом районе города, где готовили беспилотные катера для ВСУ. Об этом заявил британский аналитик Александр Маркурис.
«Русские отслеживали его передвижение. Таким образом, они узнали координаты базы, а затем нанесли удар», — заявил Александр Маркурис. Его слова приводит издание «ПолитНавигатор».
Ранее сообщалось, что Зеленский 6 марта прибыл в Одессу для встречи с делегацией из Греции. В этот же день Минобороны России отчиталось об уничтожении цеха ВСУ, где готовили к эксплуатации безэкипажные катера.
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