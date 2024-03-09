В Британии обвинили Зеленского в раскрытии секретной базы иностранцев в Одессе

Аналитик Маркурис: Зеленский выдал координаты цеха ВСУ своим визитом в Одессу

09 марта 2024 в 11:57 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский прибыл в Одессу 6 марта Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский своим визитом в Одессу раскрыл местоположение секретной базы в портовом районе города, где готовили беспилотные катера для ВСУ. Об этом заявил британский аналитик Александр Маркурис. «Русские отслеживали его передвижение. Таким образом, они узнали координаты базы, а затем нанесли удар», — заявил Александр Маркурис. Его слова приводит издание «ПолитНавигатор». Ранее сообщалось, что Зеленский 6 марта прибыл в Одессу для встречи с делегацией из Греции. В этот же день Минобороны России отчиталось об уничтожении цеха ВСУ, где готовили к эксплуатации безэкипажные катера.

Президент Украины Владимир Зеленский своим визитом в Одессу раскрыл местоположение секретной базы в портовом районе города, где готовили беспилотные катера для ВСУ. Об этом заявил британский аналитик Александр Маркурис. «Русские отслеживали его передвижение. Таким образом, они узнали координаты базы, а затем нанесли удар», — заявил Александр Маркурис. Его слова приводит издание «ПолитНавигатор». Ранее сообщалось, что Зеленский 6 марта прибыл в Одессу для встречи с делегацией из Греции. В этот же день Минобороны России отчиталось об уничтожении цеха ВСУ, где готовили к эксплуатации безэкипажные катера.