Зеленский встретился с премьером Греции после удара по Одессе

06 марта 2024 в 20:31 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский заявил, что наблюдал за взрывом в Одессе Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом в Одессе. Ранее греческие СМИ писали, что по кортежу украинского лидера был нанесен удар. Новость по теме В порту Одессы, где мог находиться Зеленский, прогремел взрыв: главное о происшествии «Мы [с премьером Греции] видели сегодня этот удар.<…> Всех деталей не знаю еще», — сказал Владимир Зеленский. Его слова приводит издание «Страна». Ранее сообщалось о взрыве в порту Одессы. В СМИ писали, что там проходило награждение бойцов ВСУ, на котором мог находиться Зеленский. Также сообщалось о прибытии в город Мицотакиса. Греческая пресса заявила, что удар был совершен по кортежу украинского лидера.

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом в Одессе. Ранее греческие СМИ писали, что по кортежу украинского лидера был нанесен удар. «Мы [с премьером Греции] видели сегодня этот удар.<…> Всех деталей не знаю еще», — сказал Владимир Зеленский. Его слова приводит издание «Страна». Ранее сообщалось о взрыве в порту Одессы. В СМИ писали, что там проходило награждение бойцов ВСУ, на котором мог находиться Зеленский. Также сообщалось о прибытии в город Мицотакиса. Греческая пресса заявила, что удар был совершен по кортежу украинского лидера.