Зеленский встретился с премьером Греции после удара по Одессе

Владимир Зеленский заявил, что наблюдал за взрывом в Одессе
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом в Одессе. Ранее греческие СМИ писали, что по кортежу украинского лидера был нанесен удар.
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«Мы [с премьером Греции] видели сегодня этот удар.<…> Всех деталей не знаю еще», — сказал Владимир Зеленский. Его слова приводит издание «Страна».
Ранее сообщалось о взрыве в порту Одессы. В СМИ писали, что там проходило награждение бойцов ВСУ, на котором мог находиться Зеленский. Также сообщалось о прибытии в город Мицотакиса. Греческая пресса заявила, что удар был совершен по кортежу украинского лидера.
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