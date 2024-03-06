Зеленский встретился с премьером Греции после удара по Одессе

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир,  stock
Владимир Зеленский заявил, что наблюдал за взрывом в Одессе Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом в Одессе. Ранее греческие СМИ писали, что по кортежу украинского лидера был нанесен удар.

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В порту Одессы, где мог находиться Зеленский, прогремел взрыв: главное о происшествии

«Мы [с премьером Греции] видели сегодня этот удар.<…> Всех деталей не знаю еще», — сказал Владимир Зеленский. Его слова приводит издание «Страна».

Ранее сообщалось о взрыве в порту Одессы. В СМИ писали, что там проходило награждение бойцов ВСУ, на котором мог находиться Зеленский. Также сообщалось о прибытии в город Мицотакиса. Греческая пресса заявила, что удар был совершен по кортежу украинского лидера.

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Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом в Одессе. Ранее греческие СМИ писали, что по кортежу украинского лидера был нанесен удар. «Мы [с премьером Греции] видели сегодня этот удар.<…> Всех деталей не знаю еще», — сказал Владимир Зеленский. Его слова приводит издание «Страна». Ранее сообщалось о взрыве в порту Одессы. В СМИ писали, что там проходило награждение бойцов ВСУ, на котором мог находиться Зеленский. Также сообщалось о прибытии в город Мицотакиса. Греческая пресса заявила, что удар был совершен по кортежу украинского лидера.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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