11 марта 2024

Зеленский ответил Макрону на предложение ввести войска западных стран на Украину

Зеленский: Украина не нуждается в иностранных войсках
© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир,  stock
Зеленский не поддержал инициативу Макрона о вводе зарубежных войск на Украину Фото:

Для защиты территории Украины не нужны иностранные войска. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью телеканалу BFMTV, комментируя слова своего французского коллеги Эммануэля Макрона.

«Украина испытывает некоторые трудности из-за нехватки снарядов. Но в иностранных войсках на фронте нет необходимости», — передает французский телеканал заявление Зеленского.

Ранее Макрон заявил, что консенсуса по отправке войск на Украину нет, однако исключать такую возможность нельзя. В России предупредили НАТО о риске прямого конфликта и последствиях такого решения, передает «Национальная служба новостей».

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Для защиты территории Украины не нужны иностранные войска. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью телеканалу BFMTV, комментируя слова своего французского коллеги Эммануэля Макрона. «Украина испытывает некоторые трудности из-за нехватки снарядов. Но в иностранных войсках на фронте нет необходимости», — передает французский телеканал заявление Зеленского. Ранее Макрон заявил, что консенсуса по отправке войск на Украину нет, однако исключать такую возможность нельзя. В России предупредили НАТО о риске прямого конфликта и последствиях такого решения, передает «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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