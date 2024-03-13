Presse: Австрия выслала двух российских дипломатов

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Судебное заседание по уголовному делу бывшего замдиректора РНЦ ВТО «Илизарова» Фролова Ивана. Курган, депутат, чиновник
Российских дипломатов высылают из Австрии из-за якобы их несовместимости с дипломатическим статусом, пишет Presse Фото:

Австрия решила выслать двух российских дипломатов, объясняя это их «несовместимостью с дипломатическим статусом». Об этом написали в газете Presse.

«После высылки сотрудников российского посольства в Вене в прошлом году МИД Австрии сообщил еще двум дипломатам из российского посольства «в начале недели», что они будут высланы «в связи с несовместимостью с их дипломатическим статусом», — говорится в материале. Подтверждения от российской стороны пока что нет.

В феврале 2023 года правительство Австрии попросило покинуть свою территорию четырех российских дипломатов, признав их нежелательными на территории страны из-за якобы нарушений. Позже посол РФ в Вене Дмитрий Любинский заявил, что австрийская сторона так и не предъявила каких-либо доказательств, что РФ нарушила дипломатические нормы.

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Австрия решила выслать двух российских дипломатов, объясняя это их «несовместимостью с дипломатическим статусом». Об этом написали в газете Presse. «После высылки сотрудников российского посольства в Вене в прошлом году МИД Австрии сообщил еще двум дипломатам из российского посольства «в начале недели», что они будут высланы «в связи с несовместимостью с их дипломатическим статусом», — говорится в материале. Подтверждения от российской стороны пока что нет. В феврале 2023 года правительство Австрии попросило покинуть свою территорию четырех российских дипломатов, признав их нежелательными на территории страны из-за якобы нарушений. Позже посол РФ в Вене Дмитрий Любинский заявил, что австрийская сторона так и не предъявила каких-либо доказательств, что РФ нарушила дипломатические нормы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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