Presse: Австрия выслала двух российских дипломатов

13 марта 2024 в 22:50 Размер текста - 17 +

Российских дипломатов высылают из Австрии из-за якобы их несовместимости с дипломатическим статусом, пишет Presse Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Австрия решила выслать двух российских дипломатов, объясняя это их «несовместимостью с дипломатическим статусом». Об этом написали в газете Presse. «После высылки сотрудников российского посольства в Вене в прошлом году МИД Австрии сообщил еще двум дипломатам из российского посольства «в начале недели», что они будут высланы «в связи с несовместимостью с их дипломатическим статусом», — говорится в материале. Подтверждения от российской стороны пока что нет. В феврале 2023 года правительство Австрии попросило покинуть свою территорию четырех российских дипломатов, признав их нежелательными на территории страны из-за якобы нарушений. Позже посол РФ в Вене Дмитрий Любинский заявил, что австрийская сторона так и не предъявила каких-либо доказательств, что РФ нарушила дипломатические нормы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Австрия решила выслать двух российских дипломатов, объясняя это их «несовместимостью с дипломатическим статусом». Об этом написали в газете Presse. «После высылки сотрудников российского посольства в Вене в прошлом году МИД Австрии сообщил еще двум дипломатам из российского посольства «в начале недели», что они будут высланы «в связи с несовместимостью с их дипломатическим статусом», — говорится в материале. Подтверждения от российской стороны пока что нет. В феврале 2023 года правительство Австрии попросило покинуть свою территорию четырех российских дипломатов, признав их нежелательными на территории страны из-за якобы нарушений. Позже посол РФ в Вене Дмитрий Любинский заявил, что австрийская сторона так и не предъявила каких-либо доказательств, что РФ нарушила дипломатические нормы.