Presse: Австрия выслала двух российских дипломатов

Австрия решила выслать двух российских дипломатов, объясняя это их «несовместимостью с дипломатическим статусом». Об этом написали в газете Presse.
«После высылки сотрудников российского посольства в Вене в прошлом году МИД Австрии сообщил еще двум дипломатам из российского посольства «в начале недели», что они будут высланы «в связи с несовместимостью с их дипломатическим статусом», —
В феврале 2023 года правительство Австрии попросило покинуть свою территорию четырех российских дипломатов, признав их нежелательными на территории страны из-за якобы нарушений. Позже посол РФ в Вене Дмитрий Любинский заявил, что австрийская сторона так и не предъявила каких-либо доказательств, что РФ нарушила дипломатические нормы.
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