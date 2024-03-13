МИД РФ отреагировал на высылку дипломатов из Австрии

МИД РФ даст ответ на высылку дипломатов из Австрии
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Председатель совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков посетил Сафакулевский район. Курган, депутат, чиновник, документы, дипломат, папка с документами
Действия Австрии не имеют под собой веских оснований, считают в МИД РФ Фото:

В ответ на решение Австрии выслать двух российских дипломатов, МИД РФ заявило, что предпримет соответствующие ответные меры. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости.

«Россия даст соответствующий ответ на безосновательное решение Вены», — сказали в МИД РФ, передает РИА Новости. В ведомстве подчеркнули, что действия Австрии не имеют под собой веских оснований.

Австрийские власти приняли решение о высылке двух российских дипломатов. В ведомстве объяснили свои действия «несовместимостью россиян с дипломатическим статусом». Последний раз Австрия выслала четырех российских дипломатов в феврале. Тогда Вена объявила их персонами нон грата по той же причине.

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В ответ на решение Австрии выслать двух российских дипломатов, МИД РФ заявило, что предпримет соответствующие ответные меры. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости. «Россия даст соответствующий ответ на безосновательное решение Вены», — сказали в МИД РФ, передает РИА Новости. В ведомстве подчеркнули, что действия Австрии не имеют под собой веских оснований. Австрийские власти приняли решение о высылке двух российских дипломатов. В ведомстве объяснили свои действия «несовместимостью россиян с дипломатическим статусом». Последний раз Австрия выслала четырех российских дипломатов в феврале. Тогда Вена объявила их персонами нон грата по той же причине.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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