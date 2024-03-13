МИД РФ отреагировал на высылку дипломатов из Австрии

МИД РФ даст ответ на высылку дипломатов из Австрии

13 марта 2024 в 22:58 Размер текста - 17 +

Действия Австрии не имеют под собой веских оснований, считают в МИД РФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В ответ на решение Австрии выслать двух российских дипломатов, МИД РФ заявило, что предпримет соответствующие ответные меры. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости. «Россия даст соответствующий ответ на безосновательное решение Вены», — сказали в МИД РФ, передает РИА Новости. В ведомстве подчеркнули, что действия Австрии не имеют под собой веских оснований. Австрийские власти приняли решение о высылке двух российских дипломатов. В ведомстве объяснили свои действия «несовместимостью россиян с дипломатическим статусом». Последний раз Австрия выслала четырех российских дипломатов в феврале. Тогда Вена объявила их персонами нон грата по той же причине. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ответ на решение Австрии выслать двух российских дипломатов, МИД РФ заявило, что предпримет соответствующие ответные меры. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости. «Россия даст соответствующий ответ на безосновательное решение Вены», — сказали в МИД РФ, передает РИА Новости. В ведомстве подчеркнули, что действия Австрии не имеют под собой веских оснований. Австрийские власти приняли решение о высылке двух российских дипломатов. В ведомстве объяснили свои действия «несовместимостью россиян с дипломатическим статусом». Последний раз Австрия выслала четырех российских дипломатов в феврале. Тогда Вена объявила их персонами нон грата по той же причине.