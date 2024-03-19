Что обязательно нужно есть весной, чтобы не поправиться

Листовая зелень помогает поддерживать здоровый вес

Правильное питание является основой хорошего настроения Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Весной необходимо правильно питаться, чтобы не набрать лишний вес. Правильное питание является основой здоровья, хорошего настроения и энергичности. URA.RU рассказывает о списке универсальных продуктов, которые рекомендуется включить в рацион большинства людей для ежедневного потребления.

Листовая зелень

Листовая зелень, такая как шпинат, руккола, салат-айсберг, пекинская капуста и другие, полезна для поддержания здорового веса, улучшения состояния кожи и нормализации пищеварения, передает «Ридус». Ее можно использовать для приготовления разнообразных салатов и в качестве гарнира для снижения калорийности рациона по рекомендации диетологов.

Авокадо

Авокадо — это вкусный плод, богатый витаминами K, C, E, B5 и B6, необходимыми минералами и полезными мононенасыщенными жирами. Его стоит включить в рацион даже людям, которые целенаправленно худеют. Авокадо может быть добавлено в салаты или использовано в качестве начинки для бутербродов.

Черника

Черника — настоящий кладезь антиоксидантов и микроэлементов. Они защищают организм от опасных заболеваний и замедляют старение клеток.

Бобовые

Бобовые, такие как фасоль, нут, горох и другие, богаты клетчаткой, растительным белком, железом, магнием, калием и цинком. Их употребление способствует здоровому пищеварению, нормализации уровня сахара в крови, снижению веса и предотвращению развития сахарного диабета второго типа.

Лимон

Лимон — кислый фрукт, богатый витаминами и микроэлементами, необходимыми для укрепления иммунной системы, здоровья кожи, костей и работы пищеварительной системы. Добавление дольки лимона в чай — отличная идея.