ВС РФ уничтожили украинские ДРГ в Белгородской области

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ВС РФ ликвидировали украинские ДРГ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные в приграничном с Белгородской областью районе ликвидировали диверсионно-разведывательные группы Украины. Об этом сообщает Минобороны России.

«Разведкой группировки войск „Запад“ была вскрыта концентрация сил и диверсионно-разведывательных групп украинских неонацистов в лесном массиве приграничного района с Белгородской областью», — заявили в ведомстве. Информацию передает РИА Новости. Удар был упреждающий, противника и его технику полностью уничтожили.

Ранее сообщалось, что российский беспилотник ликвидировал украинских диверсантов, которые пытались прорваться через границу России. По информации Минобороны, потери ВСУ составили до восьми человек ранеными и убитыми.

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Российские военные в приграничном с Белгородской областью районе ликвидировали диверсионно-разведывательные группы Украины. Об этом сообщает Минобороны России. «Разведкой группировки войск „Запад“ была вскрыта концентрация сил и диверсионно-разведывательных групп украинских неонацистов в лесном массиве приграничного района с Белгородской областью», — заявили в ведомстве. Информацию передает РИА Новости. Удар был упреждающий, противника и его технику полностью уничтожили. Ранее сообщалось, что российский беспилотник ликвидировал украинских диверсантов, которые пытались прорваться через границу России. По информации Минобороны, потери ВСУ составили до восьми человек ранеными и убитыми.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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