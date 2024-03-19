ВС РФ уничтожили украинские ДРГ в Белгородской области

Российские военные в приграничном с Белгородской областью районе ликвидировали диверсионно-разведывательные группы Украины. Об этом сообщает Минобороны России.
«Разведкой группировки войск „Запад“ была вскрыта концентрация сил и диверсионно-разведывательных групп украинских неонацистов в лесном массиве приграничного района с Белгородской областью», — заявили в ведомстве. Информацию передает РИА Новости. Удар был упреждающий, противника и его технику полностью уничтожили.
Ранее сообщалось, что российский беспилотник ликвидировал украинских диверсантов, которые пытались прорваться через границу России. По информации Минобороны, потери ВСУ составили до восьми человек ранеными и убитыми.
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