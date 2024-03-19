Армия и оружие ВС РФ уничтожили украинские ДРГ в Белгородской области 19 марта 2024 в 15:17 Размер текста - 17 + ВС РФ ликвидировали украинские ДРГ Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военные в приграничном с Белгородской областью районе ликвидировали диверсионно-разведывательные группы Украины. Об этом сообщает Минобороны России. «Разведкой группировки войск „Запад“ была вскрыта концентрация сил и диверсионно-разведывательных групп украинских неонацистов в лесном массиве приграничного района с Белгородской областью», — заявили в ведомстве. Информацию передает РИА Новости. Удар был упреждающий, противника и его технику полностью уничтожили. Ранее сообщалось, что российский беспилотник ликвидировал украинских диверсантов, которые пытались прорваться через границу России. По информации Минобороны, потери ВСУ составили до восьми человек ранеными и убитыми. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Российские военные в приграничном с Белгородской областью районе ликвидировали диверсионно-разведывательные группы Украины. Об этом сообщает Минобороны России. «Разведкой группировки войск „Запад“ была вскрыта концентрация сил и диверсионно-разведывательных групп украинских неонацистов в лесном массиве приграничного района с Белгородской областью», — заявили в ведомстве. Информацию передает РИА Новости. Удар был упреждающий, противника и его технику полностью уничтожили. Ранее сообщалось, что российский беспилотник ликвидировал украинских диверсантов, которые пытались прорваться через границу России. По информации Минобороны, потери ВСУ составили до восьми человек ранеными и убитыми. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям