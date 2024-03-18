Российский беспилотник уничтожил диверсантов, пытавшихся прорваться в РФ

Российский дрон совершил удар по украинской диверсионно-разведывательной группе (ДРГ), которая пыталась выдвинуться к границе РФ. Об этом сообщили в Минобороны России. По информации ведомства, ВСУ потеряли до восьми человек убитыми и ранеными.
«Оператором российского FPV-дрона был нанесен удар по ДРГ в момент погрузки личного состава на бронетехнику. Потери противника составили до восьми человек убитыми и ранеными», — сообщило Минобороны в своем telegram-канале. По информации ведомства, в украинском населенном пункте Лукашовка заметили перемещение бронемашины ДРГ в сторону российской границы. Водитель скрылся, бросив раненых.
Ранее военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин сообщил, что ДРГ пытаются прорваться в Белгородскую область в местах, которые находятся под наиболее высоким огнем. По его словам, российским военным удалось заранее подготовить оборонительные позиции.
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