Российский беспилотник уничтожил диверсантов, пытавшихся прорваться в РФ

Минобороны: российский дрон ликвидировал ДРГ Украины, пытавшуюся прорваться в РФ

18 марта 2024 в 19:38 Размер текста - 17 +

В Минобороны РФ сообщили, что водитель бронемашины ВСУ бросил раненых и сбежал Фото: Стас Этвеш © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российский дрон совершил удар по украинской диверсионно-разведывательной группе (ДРГ), которая пыталась выдвинуться к границе РФ. Об этом сообщили в Минобороны России. По информации ведомства, ВСУ потеряли до восьми человек убитыми и ранеными. «Оператором российского FPV-дрона был нанесен удар по ДРГ в момент погрузки личного состава на бронетехнику. Потери противника составили до восьми человек убитыми и ранеными», — сообщило Минобороны в своем telegram-канале. По информации ведомства, в украинском населенном пункте Лукашовка заметили перемещение бронемашины ДРГ в сторону российской границы. Водитель скрылся, бросив раненых. Ранее военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин сообщил, что ДРГ пытаются прорваться в Белгородскую область в местах, которые находятся под наиболее высоким огнем. По его словам, российским военным удалось заранее подготовить оборонительные позиции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российский дрон совершил удар по украинской диверсионно-разведывательной группе (ДРГ), которая пыталась выдвинуться к границе РФ. Об этом сообщили в Минобороны России. По информации ведомства, ВСУ потеряли до восьми человек убитыми и ранеными. «Оператором российского FPV-дрона был нанесен удар по ДРГ в момент погрузки личного состава на бронетехнику. Потери противника составили до восьми человек убитыми и ранеными», — сообщило Минобороны в своем telegram-канале. По информации ведомства, в украинском населенном пункте Лукашовка заметили перемещение бронемашины ДРГ в сторону российской границы. Водитель скрылся, бросив раненых. Ранее военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин сообщил, что ДРГ пытаются прорваться в Белгородскую область в местах, которые находятся под наиболее высоким огнем. По его словам, российским военным удалось заранее подготовить оборонительные позиции.