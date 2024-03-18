Российский беспилотник уничтожил диверсантов, пытавшихся прорваться в РФ

Минобороны: российский дрон ликвидировал ДРГ Украины, пытавшуюся прорваться в РФ
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В Минобороны РФ сообщили, что водитель бронемашины ВСУ бросил раненых и сбежал Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российский дрон совершил удар по украинской диверсионно-разведывательной группе (ДРГ), которая пыталась выдвинуться к границе РФ. Об этом сообщили в Минобороны России. По информации ведомства, ВСУ потеряли до восьми человек убитыми и ранеными.

«Оператором российского FPV-дрона был нанесен удар по ДРГ в момент погрузки личного состава на бронетехнику. Потери противника составили до восьми человек убитыми и ранеными», — сообщило Минобороны в своем telegram-канале. По информации ведомства, в украинском населенном пункте Лукашовка заметили перемещение бронемашины ДРГ в сторону российской границы. Водитель скрылся, бросив раненых.

Ранее военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин сообщил, что ДРГ пытаются прорваться в Белгородскую область в местах, которые находятся под наиболее высоким огнем. По его словам, российским военным удалось заранее подготовить оборонительные позиции.

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Российский дрон совершил удар по украинской диверсионно-разведывательной группе (ДРГ), которая пыталась выдвинуться к границе РФ. Об этом сообщили в Минобороны России. По информации ведомства, ВСУ потеряли до восьми человек убитыми и ранеными. «Оператором российского FPV-дрона был нанесен удар по ДРГ в момент погрузки личного состава на бронетехнику. Потери противника составили до восьми человек убитыми и ранеными», — сообщило Минобороны в своем telegram-канале. По информации ведомства, в украинском населенном пункте Лукашовка заметили перемещение бронемашины ДРГ в сторону российской границы. Водитель скрылся, бросив раненых. Ранее военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин сообщил, что ДРГ пытаются прорваться в Белгородскую область в местах, которые находятся под наиболее высоким огнем. По его словам, российским военным удалось заранее подготовить оборонительные позиции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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