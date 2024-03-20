Сына модельера Зайцева госпитализировали из-за прогрессирующей онкологии

У Егора Зайцева зафиксировано осложнение онкологического заболевания, пишет Mash
Сына модельера Вячеслава Зайцева Егора вновь госпитализировали из-за прогрессирующего онкологического заболевания. Его состояние резко ухудшилось.
«Вячеслава Зайцева вновь госпитализировали из-за осложнения течения онкологического заболевания», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что его состояние ухудшилось из-за тяжелой анемии, и ему потребовалось повторное переливание крови.
Ситуацию ухудшают также образования в толстом отделе кишечника и сбои в работе легких и печени. Сейчас модельер находится в больнице, передали в telegram-канале.
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