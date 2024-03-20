Сына модельера Зайцева госпитализировали из-за прогрессирующей онкологии

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У Егора Зайцева зафиксировано осложнение онкологического заболевания, пишет Mash Фото:

Сына модельера Вячеслава Зайцева Егора вновь госпитализировали из-за прогрессирующего онкологического заболевания. Его состояние резко ухудшилось.

«Вячеслава Зайцева вновь госпитализировали из-за осложнения течения онкологического заболевания», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что его состояние ухудшилось из-за тяжелой анемии, и ему потребовалось повторное переливание крови.

Ситуацию ухудшают также образования в толстом отделе кишечника и сбои в работе легких и печени. Сейчас модельер находится в больнице, передали в telegram-канале.

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Сына модельера Вячеслава Зайцева Егора вновь госпитализировали из-за прогрессирующего онкологического заболевания. Его состояние резко ухудшилось. «Вячеслава Зайцева вновь госпитализировали из-за осложнения течения онкологического заболевания», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что его состояние ухудшилось из-за тяжелой анемии, и ему потребовалось повторное переливание крови. Ситуацию ухудшают также образования в толстом отделе кишечника и сбои в работе легких и печени. Сейчас модельер находится в больнице, передали в telegram-канале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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