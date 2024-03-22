Mash назвал причину, по которой главного «вора в законе» Шакро Молодого выпустят по УДО

Mash: Шакро Молодого выпустят на свободу по причине ухудшения зрения

22 марта 2024 в 20:14 Размер текста - 17 +

Криминальный авторитет Захарий Калашов (известный как Шакро Молодой) выйдет досрочно из тюрьмы по причине ухудшения зрения. Об этом сообщает Mash, отмечая, что данная версия является предварительной. «Предварительная причина, по которой вора в законе Шакро Молодого решили отпустить по УДО, — резкое ухудшение зрения», — передают авторы канала. Сообщается, что Калашов в настоящий момент ослеп практически полностью. Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края одобрил ходатайство об условно-досрочном освобождении криминального авторитета. Тот был арестован в 2016 году по обвинению в вымогательстве восьми миллионов рублей у владелицы московского кафе Elements Жанны Ким, а также 10 миллионов рублей у директора компании «Норднефтьгаз» Льва Гарамова. При этом Калашов получил статус «вора в законе» еще в 1980-х годах.