22 марта 2024

МИД РФ отреагировал на ЧП в «Крокус сити холл»

МИД РФ призвал мировое сообщество осудить теракт в «Крокус Сити Холле»
© Служба новостей «URA.RU»
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Неизвестные устроили теракт в «Крокусе» и подожгли здание Фото:
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Весь мир должен осудить теракт в «Крокус Сити Холле». С таким призывом выступил российский МИД.

«Все мировое сообщество должно осудить теракт в „Крокус Сити Холле“», — сообщили в МИД. Заявление министерства передает РИА Новости.

Неизвестные открыли огонь по людям в «Крокус Сити Холле», после чего в здании начался пожар. Определить точное количество пострадавших и погибших на данный момент невозможно. Сообщений от официальных ведомств по этому поводу с точной информацией до сих пор не было.

На месте ЧП создан оперштаб, к нему направляется губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. На данный момент пожаром охвачена треть «Крокуса», здание оцеплено. На месте происшествия работают более 70 бригад скорой помощи.

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Весь мир должен осудить теракт в «Крокус Сити Холле». С таким призывом выступил российский МИД. «Все мировое сообщество должно осудить теракт в „Крокус Сити Холле“», — сообщили в МИД. Заявление министерства передает РИА Новости. Неизвестные открыли огонь по людям в «Крокус Сити Холле», после чего в здании начался пожар. Определить точное количество пострадавших и погибших на данный момент невозможно. Сообщений от официальных ведомств по этому поводу с точной информацией до сих пор не было. На месте ЧП создан оперштаб, к нему направляется губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. На данный момент пожаром охвачена треть «Крокуса», здание оцеплено. На месте происшествия работают более 70 бригад скорой помощи.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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