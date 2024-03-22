МИД РФ отреагировал на ЧП в «Крокус сити холл»

МИД РФ призвал мировое сообщество осудить теракт в «Крокус Сити Холле»

22 марта 2024 в 23:34 Размер текста - 17 +

Неизвестные устроили теракт в «Крокусе» и подожгли здание Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус сити холл» Весь мир должен осудить теракт в «Крокус Сити Холле». С таким призывом выступил российский МИД. «Все мировое сообщество должно осудить теракт в „Крокус Сити Холле“», — сообщили в МИД. Заявление министерства передает РИА Новости. Неизвестные открыли огонь по людям в «Крокус Сити Холле», после чего в здании начался пожар. Определить точное количество пострадавших и погибших на данный момент невозможно. Сообщений от официальных ведомств по этому поводу с точной информацией до сих пор не было. На месте ЧП создан оперштаб, к нему направляется губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. На данный момент пожаром охвачена треть «Крокуса», здание оцеплено. На месте происшествия работают более 70 бригад скорой помощи. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Весь мир должен осудить теракт в «Крокус Сити Холле». С таким призывом выступил российский МИД. «Все мировое сообщество должно осудить теракт в „Крокус Сити Холле“», — сообщили в МИД. Заявление министерства передает РИА Новости. Неизвестные открыли огонь по людям в «Крокус Сити Холле», после чего в здании начался пожар. Определить точное количество пострадавших и погибших на данный момент невозможно. Сообщений от официальных ведомств по этому поводу с точной информацией до сих пор не было. На месте ЧП создан оперштаб, к нему направляется губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. На данный момент пожаром охвачена треть «Крокуса», здание оцеплено. На месте происшествия работают более 70 бригад скорой помощи.