МИД РФ отреагировал на ЧП в «Крокус сити холл»

Весь мир должен осудить теракт в «Крокус Сити Холле». С таким призывом выступил российский МИД.
«Все мировое сообщество должно осудить теракт в „Крокус Сити Холле“», — сообщили в МИД. Заявление министерства передает РИА Новости.
Неизвестные открыли огонь по людям в «Крокус Сити Холле», после чего в здании начался пожар. Определить точное количество пострадавших и погибших на данный момент невозможно. Сообщений от официальных ведомств по этому поводу с точной информацией до сих пор не было.
На месте ЧП создан оперштаб, к нему направляется губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. На данный момент пожаром охвачена треть «Крокуса», здание оцеплено. На месте происшествия работают более 70 бригад скорой помощи.
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