Арестович* «проговорился» об ответственности Киева за теракт в «Крокусе»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Алексей Арестович,  stock
Алексей Арестович оговорился, говоря о теракте и жертвах в «Крокусе» Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Экс-советник офиса украинского президента Алексей Арестович (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов), обсуждая теракт в «Крокус Сити Холле» на территории РФ, оговорился. Из его оговорки следует, что Киев якобы причастен к теракту.

«[Официальные лица РФ якобы обращаются к миру — прим. URA.RU] весь мир, вы должны нам посочувствовать, мы жертвы радикального ислама. Забывая, что они у нас [на Украине] погибло столько людей, сколько мы убили… Сколько не мы убили, а у них убили в этом теракте», — заявил Алексей Арестович на своем youtube канале.

Теракт в «Крокус Сити Холле» был совершен 22 марта. В результате вооруженного нападения террористов погибли не менее 139 человек. Еще около 200 человек ранены. В первые часы после начала теракта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не причастен к произошедшему.

*Алексей Арестович внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Экс-советник офиса украинского президента Алексей Арестович (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов), обсуждая теракт в «Крокус Сити Холле» на территории РФ, оговорился. Из его оговорки следует, что Киев якобы причастен к теракту. «[Официальные лица РФ якобы обращаются к миру — прим. URA.RU] весь мир, вы должны нам посочувствовать, мы жертвы радикального ислама. Забывая, что они у нас [на Украине] погибло столько людей, сколько мы убили… Сколько не мы убили, а у них убили в этом теракте», — заявил Алексей Арестович на своем youtube канале. Теракт в «Крокус Сити Холле» был совершен 22 марта. В результате вооруженного нападения террористов погибли не менее 139 человек. Еще около 200 человек ранены. В первые часы после начала теракта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не причастен к произошедшему. *Алексей Арестович внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...