Арестович* «проговорился» об ответственности Киева за теракт в «Крокусе»

26 марта 2024 в 13:15 Размер текста - 17 +

Алексей Арестович оговорился, говоря о теракте и жертвах в «Крокусе» Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Экс-советник офиса украинского президента Алексей Арестович (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов), обсуждая теракт в «Крокус Сити Холле» на территории РФ, оговорился. Из его оговорки следует, что Киев якобы причастен к теракту. «[Официальные лица РФ якобы обращаются к миру — прим. URA.RU] весь мир, вы должны нам посочувствовать, мы жертвы радикального ислама. Забывая, что они у нас [на Украине] погибло столько людей, сколько мы убили… Сколько не мы убили, а у них убили в этом теракте», — заявил Алексей Арестович на своем youtube канале. Теракт в «Крокус Сити Холле» был совершен 22 марта. В результате вооруженного нападения террористов погибли не менее 139 человек. Еще около 200 человек ранены. В первые часы после начала теракта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не причастен к произошедшему. *Алексей Арестович внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Экс-советник офиса украинского президента Алексей Арестович (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов), обсуждая теракт в «Крокус Сити Холле» на территории РФ, оговорился. Из его оговорки следует, что Киев якобы причастен к теракту. «[Официальные лица РФ якобы обращаются к миру — прим. URA.RU] весь мир, вы должны нам посочувствовать, мы жертвы радикального ислама. Забывая, что они у нас [на Украине] погибло столько людей, сколько мы убили… Сколько не мы убили, а у них убили в этом теракте», — заявил Алексей Арестович на своем youtube канале. Теракт в «Крокус Сити Холле» был совершен 22 марта. В результате вооруженного нападения террористов погибли не менее 139 человек. Еще около 200 человек ранены. В первые часы после начала теракта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не причастен к произошедшему. *Алексей Арестович внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов