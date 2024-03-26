Арестович* «проговорился» об ответственности Киева за теракт в «Крокусе»

Экс-советник офиса украинского президента Алексей Арестович (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов), обсуждая теракт в «Крокус Сити Холле» на территории РФ, оговорился. Из его оговорки следует, что Киев якобы причастен к теракту.
«[Официальные лица РФ якобы обращаются к миру — прим. URA.RU] весь мир, вы должны нам посочувствовать, мы жертвы радикального ислама. Забывая, что они у нас [на Украине] погибло столько людей, сколько мы убили… Сколько не мы убили, а у них убили в этом теракте», — заявил Алексей Арестович на своем youtube канале.
Теракт в «Крокус Сити Холле» был совершен 22 марта. В результате вооруженного нападения террористов погибли не менее 139 человек. Еще около 200 человек ранены. В первые часы после начала теракта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не причастен к произошедшему.
*Алексей Арестович внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
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