«Яндекс Такси» сделает бесплатными поездки при эвакуации

27 марта 2024 в 23:58 Размер текста - 17 +

новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» «Яндекс Такси» планирует сделать бесплатными поездки при массовых эвакуациях во всех регионах. Изменения вступают в силу с 27 марта. Об этом сообщили в компании. «Яндекс Такси будет возвращать пассажирам полную стоимость поездок на такси в случаях вынужденных массовых эвакуаций из районов чрезвычайных ситуаций или катастроф», — заявили в компании РБК. Уточняется, что зоны и время ЧП будут оперативно согласовываться с местными властями. Деньги автоматически возвратят тем, кто пользовался услугами такси в опасном районе, добавили в компании. Ранее сообщалось, что компания «Яндекс такси» помогла людям бесплатно выехать из зоны, где расположен «Крокус сити холл» во время теракта. Трагедия произошла вечером 22 марта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

«Яндекс Такси» планирует сделать бесплатными поездки при массовых эвакуациях во всех регионах. Изменения вступают в силу с 27 марта. Об этом сообщили в компании. «Яндекс Такси будет возвращать пассажирам полную стоимость поездок на такси в случаях вынужденных массовых эвакуаций из районов чрезвычайных ситуаций или катастроф», — заявили в компании РБК. Уточняется, что зоны и время ЧП будут оперативно согласовываться с местными властями. Деньги автоматически возвратят тем, кто пользовался услугами такси в опасном районе, добавили в компании. Ранее сообщалось, что компания «Яндекс такси» помогла людям бесплатно выехать из зоны, где расположен «Крокус сити холл» во время теракта. Трагедия произошла вечером 22 марта.