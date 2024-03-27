27 марта 2024

«Яндекс Такси» сделает бесплатными поездки при эвакуации

© Служба новостей «URA.RU»
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В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

«Яндекс Такси» планирует сделать бесплатными поездки при массовых эвакуациях во всех регионах. Изменения вступают в силу с 27 марта. Об этом сообщили в компании.

«Яндекс Такси будет возвращать пассажирам полную стоимость поездок на такси в случаях вынужденных массовых эвакуаций из районов чрезвычайных ситуаций или катастроф», — заявили в компании РБК. Уточняется, что зоны и время ЧП будут оперативно согласовываться с местными властями. Деньги автоматически возвратят тем, кто пользовался услугами такси в опасном районе, добавили в компании.

Ранее сообщалось, что компания «Яндекс такси» помогла людям бесплатно выехать из зоны, где расположен «Крокус сити холл» во время теракта. Трагедия произошла вечером 22 марта.

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«Яндекс Такси» планирует сделать бесплатными поездки при массовых эвакуациях во всех регионах. Изменения вступают в силу с 27 марта. Об этом сообщили в компании. «Яндекс Такси будет возвращать пассажирам полную стоимость поездок на такси в случаях вынужденных массовых эвакуаций из районов чрезвычайных ситуаций или катастроф», — заявили в компании РБК. Уточняется, что зоны и время ЧП будут оперативно согласовываться с местными властями. Деньги автоматически возвратят тем, кто пользовался услугами такси в опасном районе, добавили в компании. Ранее сообщалось, что компания «Яндекс такси» помогла людям бесплатно выехать из зоны, где расположен «Крокус сити холл» во время теракта. Трагедия произошла вечером 22 марта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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