Суд в Ростове-на-Дону арестовал участников экстремистской ячейки

В Ростове-на-Дону Ленинский районный суд арестовал на два месяца организатора и троих участников экстремистской ячейки «Алля-Аят»* (запрещенная в России экстремистская организация). Об этом сообщает ТАСС.
«Избрать меру пресечения Ларисе Изюмовой, Владимиру Коломыцеву, Сергею Моисееву, Флюзе Стрелецкой в виде заключения под стражу по 24 мая включительно. Екатерина Козадаева отправлена под домашний арест», — приводит издание решение судьи.
Задержанные в Ростове-на-Дону члены экстремистской группировки вели вербовку среди российских военных и гражданских. Как отмечало ранее ГУ МВД России по Ростовской области, вербовка местных жителей происходила под зарубежным кураторством.
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