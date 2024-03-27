Суд в Ростове-на-Дону арестовал участников экстремистской ячейки

28 марта 2024 в 01:38 Размер текста - 17 +

Члены группировки арестованы до 24 мая Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Ростове-на-Дону Ленинский районный суд арестовал на два месяца организатора и троих участников экстремистской ячейки «Алля-Аят»* (запрещенная в России экстремистская организация). Об этом сообщает ТАСС. «Избрать меру пресечения Ларисе Изюмовой, Владимиру Коломыцеву, Сергею Моисееву, Флюзе Стрелецкой в виде заключения под стражу по 24 мая включительно. Екатерина Козадаева отправлена под домашний арест», — приводит издание решение судьи. Задержанные в Ростове-на-Дону члены экстремистской группировки вели вербовку среди российских военных и гражданских. Как отмечало ранее ГУ МВД России по Ростовской области, вербовка местных жителей происходила под зарубежным кураторством. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ростове-на-Дону Ленинский районный суд арестовал на два месяца организатора и троих участников экстремистской ячейки «Алля-Аят»* (запрещенная в России экстремистская организация). Об этом сообщает ТАСС. «Избрать меру пресечения Ларисе Изюмовой, Владимиру Коломыцеву, Сергею Моисееву, Флюзе Стрелецкой в виде заключения под стражу по 24 мая включительно. Екатерина Козадаева отправлена под домашний арест», — приводит издание решение судьи. Задержанные в Ростове-на-Дону члены экстремистской группировки вели вербовку среди российских военных и гражданских. Как отмечало ранее ГУ МВД России по Ростовской области, вербовка местных жителей происходила под зарубежным кураторством.