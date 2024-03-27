27 марта 2024

Суд в Ростове-на-Дону арестовал участников экстремистской ячейки

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Избрание меры пресечения Азату Никояну. Екатеринбург, коридор, уголовное дело, арест, подсудимый, судебное заседание, суд, мера пресечения, конвой в зале суда
Члены группировки арестованы до 24 мая Фото:
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В Ростове-на-Дону Ленинский районный суд арестовал на два месяца организатора и троих участников экстремистской ячейки «Алля-Аят»* (запрещенная в России экстремистская организация). Об этом сообщает ТАСС.

«Избрать меру пресечения Ларисе Изюмовой, Владимиру Коломыцеву, Сергею Моисееву, Флюзе Стрелецкой в виде заключения под стражу по 24 мая включительно. Екатерина Козадаева отправлена под домашний арест», — приводит издание решение судьи.

Задержанные в Ростове-на-Дону члены экстремистской группировки вели вербовку среди российских военных и гражданских. Как отмечало ранее ГУ МВД России по Ростовской области, вербовка местных жителей происходила под зарубежным кураторством.

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В Ростове-на-Дону Ленинский районный суд арестовал на два месяца организатора и троих участников экстремистской ячейки «Алля-Аят»* (запрещенная в России экстремистская организация). Об этом сообщает ТАСС. «Избрать меру пресечения Ларисе Изюмовой, Владимиру Коломыцеву, Сергею Моисееву, Флюзе Стрелецкой в виде заключения под стражу по 24 мая включительно. Екатерина Козадаева отправлена под домашний арест», — приводит издание решение судьи. Задержанные в Ростове-на-Дону члены экстремистской группировки вели вербовку среди российских военных и гражданских. Как отмечало ранее ГУ МВД России по Ростовской области, вербовка местных жителей происходила под зарубежным кураторством.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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