Задержанные в Ростове-на-Дону боевики вели вербовку военных

27 марта 2024 в 23:16 Размер текста - 17 +

Сотрудники ФСБ задержали членов экстремистской организации в Ростовской области Фото: Анна Майорова © URA.RU Задержанные в Ростове-на-Дону члены экстремистской группировки «Алля-Аят»* (запрещенная в России экстремистская организация) вели вербовку среди российских военных и гражданских. Об этом сообщило ГУ МВД России по Ростовской области. «Пресечена псевдорелигиозная деятельность ячейки международной экстремистской организации, запрещенной на территории Российской Федерации. В результате проведения специальных мероприятий силовики задержали организатора и активных участников запрещенной ячейки… Злоумышленники проводили агрессивную вербовочную работу среди военнослужащих российской армии и гражданского населения», — говорится на сайте ведомства. Участники движения, вопреки судебному запрету, пропагандировали метод псевдо-оздоровления и самолечения, координируя свою преступную деятельность с центрами из-за рубежа с выводом денег в недружественные государства. Возбуждено уголовное дело по статье «Организация деятельности экстремистской организации, а также участие в ней». Правоохранители задержали членов экстремистской ячейки 27 марта в их офисе. В ходе обыска домов фигурантов была найдена экстремистская литература и другие источники о нетрадиционном лечении. *Организация «Алля-Аят» признана экстремистской и запрещена в РФ Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Задержанные в Ростове-на-Дону члены экстремистской группировки «Алля-Аят»* (запрещенная в России экстремистская организация) вели вербовку среди российских военных и гражданских. Об этом сообщило ГУ МВД России по Ростовской области. «Пресечена псевдорелигиозная деятельность ячейки международной экстремистской организации, запрещенной на территории Российской Федерации. В результате проведения специальных мероприятий силовики задержали организатора и активных участников запрещенной ячейки… Злоумышленники проводили агрессивную вербовочную работу среди военнослужащих российской армии и гражданского населения», — говорится на сайте ведомства. Участники движения, вопреки судебному запрету, пропагандировали метод псевдо-оздоровления и самолечения, координируя свою преступную деятельность с центрами из-за рубежа с выводом денег в недружественные государства. Возбуждено уголовное дело по статье «Организация деятельности экстремистской организации, а также участие в ней». Правоохранители задержали членов экстремистской ячейки 27 марта в их офисе. В ходе обыска домов фигурантов была найдена экстремистская литература и другие источники о нетрадиционном лечении. *Организация «Алля-Аят» признана экстремистской и запрещена в РФ