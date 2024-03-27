Задержанные в Ростове-на-Дону боевики вели вербовку военных

Задержанные в Ростове-на-Дону члены экстремистской группировки «Алля-Аят»* (запрещенная в России экстремистская организация) вели вербовку среди российских военных и гражданских. Об этом сообщило ГУ МВД России по Ростовской области.
«Пресечена псевдорелигиозная деятельность ячейки международной экстремистской организации, запрещенной на территории Российской Федерации. В результате проведения специальных мероприятий силовики задержали организатора и активных участников запрещенной ячейки… Злоумышленники проводили агрессивную вербовочную работу среди военнослужащих российской армии и гражданского населения», —
Участники движения, вопреки судебному запрету, пропагандировали метод псевдо-оздоровления и самолечения, координируя свою преступную деятельность с центрами из-за рубежа с выводом денег в недружественные государства. Возбуждено уголовное дело по статье «Организация деятельности экстремистской организации, а также участие в ней».
Правоохранители задержали членов экстремистской ячейки 27 марта в их офисе. В ходе обыска домов фигурантов была найдена экстремистская литература и другие источники о нетрадиционном лечении.
*Организация «Алля-Аят» признана экстремистской и запрещена в РФ
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