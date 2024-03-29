Shot: главный «вор в законе» Шакро Молодой вышел по УДО

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Фигуранты дела Шакро Молодого (Захария Калашова) в Мосгорсуде на заседании суда по об апелляции по делу. Москва, шакро молодой, калашов захарий
Криминальный авторитет Калашов отсидел около шести лет и вышел по УДО Фото:

Криминальный авторитет Захарий Калашов (известный как Шакро Молодой) вышел по УДО из краснодарской колонии строгого режима. Он был приговорен к девяти годам и 10 месяцам, передает telegram-канал Shot.

«Шакро Молодой вышел по УДО из краснодарской колонии строгого режима. Всего он был приговорен к 9 годам 10 месяцам. Суд принял решение об УДО из-за проблем со зрением у заключенного», — сообщили в telegram-канале. Там же отмечают, что Калашов отсидел около шести лет.

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Ранее стало известно, что криминальный авторитет Захарий Калашов (известный как Шакро Молодой), выйдет из тюрьмы по УДО, сообщал RT. Это связывают с тем, что у него резко ухудшилось зрение.

В 2016 году Калашов был арестован по обвинению в вымогательстве восьми миллионов рублей у владелицы московского кафе Elements Жанны Ким и 10 миллионов рублей у директора компании «Норднефтьгаз» Льва Гарамова. Статус «вора в законе» он получил еще в 1980-х годах.

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Криминальный авторитет Захарий Калашов (известный как Шакро Молодой) вышел по УДО из краснодарской колонии строгого режима. Он был приговорен к девяти годам и 10 месяцам, передает telegram-канал Shot. «Шакро Молодой вышел по УДО из краснодарской колонии строгого режима. Всего он был приговорен к 9 годам 10 месяцам. Суд принял решение об УДО из-за проблем со зрением у заключенного», — сообщили в telegram-канале. Там же отмечают, что Калашов отсидел около шести лет. Ранее стало известно, что криминальный авторитет Захарий Калашов (известный как Шакро Молодой), выйдет из тюрьмы по УДО, сообщал RT. Это связывают с тем, что у него резко ухудшилось зрение. В 2016 году Калашов был арестован по обвинению в вымогательстве восьми миллионов рублей у владелицы московского кафе Elements Жанны Ким и 10 миллионов рублей у директора компании «Норднефтьгаз» Льва Гарамова. Статус «вора в законе» он получил еще в 1980-х годах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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