Shot: главный «вор в законе» Шакро Молодой вышел по УДО

Криминальный авторитет Захарий Калашов (известный как Шакро Молодой) вышел по УДО из краснодарской колонии строгого режима. Он был приговорен к девяти годам и 10 месяцам, передает telegram-канал Shot.
«Шакро Молодой вышел по УДО из краснодарской колонии строгого режима. Всего он был приговорен к 9 годам 10 месяцам. Суд принял решение об УДО из-за проблем со зрением у заключенного», — сообщили в telegram-канале. Там же отмечают, что Калашов отсидел около шести лет.
Ранее стало известно, что криминальный авторитет Захарий Калашов (известный как Шакро Молодой), выйдет из тюрьмы по УДО, сообщал RT. Это связывают с тем, что у него резко ухудшилось зрение.
В 2016 году Калашов был арестован по обвинению в вымогательстве восьми миллионов рублей у владелицы московского кафе Elements Жанны Ким и 10 миллионов рублей у директора компании «Норднефтьгаз» Льва Гарамова. Статус «вора в законе» он получил еще в 1980-х годах.
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