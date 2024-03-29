Shot: главный «вор в законе» Шакро Молодой вышел по УДО

29 марта 2024 в 14:34 Размер текста - 17 +

Криминальный авторитет Калашов отсидел около шести лет и вышел по УДО Фото: Владимир Андреев © URA.RU Криминальный авторитет Захарий Калашов (известный как Шакро Молодой) вышел по УДО из краснодарской колонии строгого режима. Он был приговорен к девяти годам и 10 месяцам, передает telegram-канал Shot. «Шакро Молодой вышел по УДО из краснодарской колонии строгого режима. Всего он был приговорен к 9 годам 10 месяцам. Суд принял решение об УДО из-за проблем со зрением у заключенного», — сообщили в telegram-канале. Там же отмечают, что Калашов отсидел около шести лет. Новость по теме Главного вора России выпустят по УДО: кто такой Шакро Молодой и как он стал королем преступного мира Ранее стало известно, что криминальный авторитет Захарий Калашов (известный как Шакро Молодой), выйдет из тюрьмы по УДО, сообщал RT. Это связывают с тем, что у него резко ухудшилось зрение. В 2016 году Калашов был арестован по обвинению в вымогательстве восьми миллионов рублей у владелицы московского кафе Elements Жанны Ким и 10 миллионов рублей у директора компании «Норднефтьгаз» Льва Гарамова. Статус «вора в законе» он получил еще в 1980-х годах. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Криминальный авторитет Захарий Калашов (известный как Шакро Молодой) вышел по УДО из краснодарской колонии строгого режима. Он был приговорен к девяти годам и 10 месяцам, передает telegram-канал Shot. «Шакро Молодой вышел по УДО из краснодарской колонии строгого режима. Всего он был приговорен к 9 годам 10 месяцам. Суд принял решение об УДО из-за проблем со зрением у заключенного», — сообщили в telegram-канале. Там же отмечают, что Калашов отсидел около шести лет. Ранее стало известно, что криминальный авторитет Захарий Калашов (известный как Шакро Молодой), выйдет из тюрьмы по УДО, сообщал RT. Это связывают с тем, что у него резко ухудшилось зрение. В 2016 году Калашов был арестован по обвинению в вымогательстве восьми миллионов рублей у владелицы московского кафе Elements Жанны Ким и 10 миллионов рублей у директора компании «Норднефтьгаз» Льва Гарамова. Статус «вора в законе» он получил еще в 1980-х годах.