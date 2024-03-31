В Каспийске завершилась спецоперация по задержанию террористов

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В Басманном суде на оглашении меры пресечения Виктору Ишаеву. Москва, фсб, маски-шоу, задержанный, конвоирование осужденного, задержание
Задержаны трое подозреваемых (фото из архива) Фото:

Операция по задержанию подозреваемых в терроризме в дагестанском Каспийске завершилась. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

«Жильцам разрешили вернуться в свои квартиры», — передает корреспондент РИА Новости с места событий. Ранее в Махачкале и Каспийске был введен режим контртеррористической операции.

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По информации Национального антитеррористического комитета, в ходе КТО были задержаны трое злоумышленников, которые планировали несколько терактов. Спецназ блокировал подозреваемых в нескольких квартирах в жилых кварталах Махачкалы и Каспийска. Изъято автоматическое оружие, боеприпасы к нему и самодельное взрывное устройство.

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Операция по задержанию подозреваемых в терроризме в дагестанском Каспийске завершилась. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости. «Жильцам разрешили вернуться в свои квартиры», — передает корреспондент РИА Новости с места событий. Ранее в Махачкале и Каспийске был введен режим контртеррористической операции. По информации Национального антитеррористического комитета, в ходе КТО были задержаны трое злоумышленников, которые планировали несколько терактов. Спецназ блокировал подозреваемых в нескольких квартирах в жилых кварталах Махачкалы и Каспийска. Изъято автоматическое оружие, боеприпасы к нему и самодельное взрывное устройство.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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