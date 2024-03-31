В Каспийске завершилась спецоперация по задержанию террористов

По информации Национального антитеррористического комитета, в ходе КТО были задержаны трое злоумышленников, которые планировали несколько терактов. Спецназ блокировал подозреваемых в нескольких квартирах в жилых кварталах Махачкалы и Каспийска. Изъято автоматическое оружие, боеприпасы к нему и самодельное взрывное устройство.
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Операция по задержанию подозреваемых в терроризме в дагестанском Каспийске завершилась. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости. «Жильцам разрешили вернуться в свои квартиры», — передает корреспондент РИА Новости с места событий. Ранее в Махачкале и Каспийске был введен режим контртеррористической операции. По информации Национального антитеррористического комитета, в ходе КТО были задержаны трое злоумышленников, которые планировали несколько терактов. Спецназ блокировал подозреваемых в нескольких квартирах в жилых кварталах Махачкалы и Каспийска. Изъято автоматическое оружие, боеприпасы к нему и самодельное взрывное устройство.