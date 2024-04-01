Президент поручил продлить льготную семейную ипотеку до 2030 года

01 апреля 2024 в 15:31 Размер текста - 17 +

Путин поручил до 2030 года продлить срок действия льготной ипотеки для семей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Президент РФ Владимир Путин поручил продлить срок действия льготной ипотеки со ставкой не более 6% для семей с детьми до шести лет до 2030 года. Об этом сообщается на сайте Кремля. «Правительству РФ: продлить до 2030 года срок действия льготной ипотечной программы <…>, предусмотрев сохранение процентной ставки по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставляемому семьям, имеющим детей в возрасте до шести лет», — говорится в тексте документа. Его приводит сайт Кремля. Отмечается, что ставка будет составлять не более 6% годовых в течение всего срока кредитования. Срок исполнения этого поручения — 1 июня 2024 года. Ответственным назначен премьер-министр России Михаил Мишустин. Ранее Путин поручил правительству обеспечить устойчивый рост рождаемости к 2030 году. Это входит в нацпроект «Семья». Также в поручении есть план по тому, как поднять суммарный коэффициент рождаемости в регионах. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент РФ Владимир Путин поручил продлить срок действия льготной ипотеки со ставкой не более 6% для семей с детьми до шести лет до 2030 года. Об этом сообщается на сайте Кремля. «Правительству РФ: продлить до 2030 года срок действия льготной ипотечной программы <…>, предусмотрев сохранение процентной ставки по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставляемому семьям, имеющим детей в возрасте до шести лет», — говорится в тексте документа. Его приводит сайт Кремля. Отмечается, что ставка будет составлять не более 6% годовых в течение всего срока кредитования. Срок исполнения этого поручения — 1 июня 2024 года. Ответственным назначен премьер-министр России Михаил Мишустин. Ранее Путин поручил правительству обеспечить устойчивый рост рождаемости к 2030 году. Это входит в нацпроект «Семья». Также в поручении есть план по тому, как поднять суммарный коэффициент рождаемости в регионах.