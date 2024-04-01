Президент поручил продлить льготную семейную ипотеку до 2030 года

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Путин поручил до 2030 года продлить срок действия льготной ипотеки для семей Фото:

Президент РФ Владимир Путин поручил продлить срок действия льготной ипотеки со ставкой не более 6% для семей с детьми до шести лет до 2030 года. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Правительству РФ: продлить до 2030 года срок действия льготной ипотечной программы <…>, предусмотрев сохранение процентной ставки по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставляемому семьям, имеющим детей в возрасте до шести лет», — говорится в тексте документа. Его приводит сайт Кремля. Отмечается, что ставка будет составлять не более 6% годовых в течение всего срока кредитования.

Срок исполнения этого поручения — 1 июня 2024 года. Ответственным назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.

Ранее Путин поручил правительству обеспечить устойчивый рост рождаемости к 2030 году. Это входит в нацпроект «Семья». Также в поручении есть план по тому, как поднять суммарный коэффициент рождаемости в регионах.

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Президент РФ Владимир Путин поручил продлить срок действия льготной ипотеки со ставкой не более 6% для семей с детьми до шести лет до 2030 года. Об этом сообщается на сайте Кремля. «Правительству РФ: продлить до 2030 года срок действия льготной ипотечной программы <…>, предусмотрев сохранение процентной ставки по ипотечному жилищному кредиту (займу), предоставляемому семьям, имеющим детей в возрасте до шести лет», — говорится в тексте документа. Его приводит сайт Кремля. Отмечается, что ставка будет составлять не более 6% годовых в течение всего срока кредитования. Срок исполнения этого поручения — 1 июня 2024 года. Ответственным назначен премьер-министр России Михаил Мишустин. Ранее Путин поручил правительству обеспечить устойчивый рост рождаемости к 2030 году. Это входит в нацпроект «Семья». Также в поручении есть план по тому, как поднять суммарный коэффициент рождаемости в регионах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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