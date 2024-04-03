Мишустин рассказал о развитии флота и авиации в РФ

Михаил Мишустин сообщил, что в текущем году выпуск вертолетов станет больше на 30%
Выпуск гражданских вертолетов в РФ увеличится почти на 30% Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе ежегодного отчета о работе правительства перед Госдумой.
«В текущем году планируем увеличить почти на 30% выпуск гражданских вертолетов», — заявил Мишустин. URA.RU ведет прямую трансляцию его выступления на сайте и в соцсети Вконтакте. Мишустин подчеркнул, что выпуск грузовых и пассажирских судов стал больше на четверть, и вдвое больше для рыбопромысловых компаний.
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