Мишустин рассказал о развитии флота и авиации в РФ

Мишустин: РФ увеличит выпуск гражданских вертолетов на 30%

03 апреля 2024 в 15:10 Размер текста - 17 +

Михаил Мишустин сообщил, что в текущем году выпуск вертолетов станет больше на 30% Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Выпуск гражданских вертолетов в РФ увеличится почти на 30% Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе ежегодного отчета о работе правительства перед Госдумой. «В текущем году планируем увеличить почти на 30% выпуск гражданских вертолетов», — заявил Мишустин. URA.RU ведет прямую трансляцию его выступления на сайте и в соцсети Вконтакте. Мишустин подчеркнул, что выпуск грузовых и пассажирских судов стал больше на четверть, и вдвое больше для рыбопромысловых компаний. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Выпуск гражданских вертолетов в РФ увеличится почти на 30% Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе ежегодного отчета о работе правительства перед Госдумой. «В текущем году планируем увеличить почти на 30% выпуск гражданских вертолетов», — заявил Мишустин. URA.RU ведет прямую трансляцию его выступления на сайте и в соцсети Вконтакте. Мишустин подчеркнул, что выпуск грузовых и пассажирских судов стал больше на четверть, и вдвое больше для рыбопромысловых компаний.