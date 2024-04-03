Мишустин рассказал о развитии флота и авиации в РФ

Мишустин: РФ увеличит выпуск гражданских вертолетов на 30%
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Виды Екатеринбурга, вертолет, зима, гражданская авиация
Михаил Мишустин сообщил, что в текущем году выпуск вертолетов станет больше на 30% Фото:

Выпуск гражданских вертолетов в РФ увеличится почти на 30% Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе ежегодного отчета о работе правительства перед Госдумой.

«В текущем году планируем увеличить почти на 30% выпуск гражданских вертолетов», — заявил Мишустин. URA.RU ведет прямую трансляцию его выступления на сайте и в соцсети Вконтакте. Мишустин подчеркнул, что выпуск грузовых и пассажирских судов стал больше на четверть, и вдвое больше для рыбопромысловых компаний.

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Выпуск гражданских вертолетов в РФ увеличится почти на 30% Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе ежегодного отчета о работе правительства перед Госдумой. «В текущем году планируем увеличить почти на 30% выпуск гражданских вертолетов», — заявил Мишустин. URA.RU ведет прямую трансляцию его выступления на сайте и в соцсети Вконтакте. Мишустин подчеркнул, что выпуск грузовых и пассажирских судов стал больше на четверть, и вдвое больше для рыбопромысловых компаний.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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