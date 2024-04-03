В России хотят ввести статью за преследование

Депутат Нилов внесет в Госдуму законопроект о введении статьи за преследование

04 апреля 2024 в 04:27 Размер текста - 17 +

Законопроект планирует внести в Госдуму РФ Ярослав Нилов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В России может появиться статья за преследование. Такой законопроект подготовил к внесению в Госдуму РФ глава комитета по труду Ярослав Нилов. «Законопроект направлен на защиту интересов граждан и прав на личную неприкосновенность. Инициатива подразумевает введение в КоАП отдельной статьи „Преследование“. Под этим термином предлагается понимать систематическое совершение действий, которые направлены на причинение жертве нравственных страданий», — пишут «Известия» со ссылкой на пояснительную записку к законопроекту. Причинение нравственных страданий может быть выражено и в отправке сообщений — по телефону, в соцсетях, письмах и другими способами. Предлагается, что если преступление совершено в первый раз, то гражданину будет грозить штраф в две тысячи рублей. За те же действия, но с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, предлагается взыскивать до трех тысяч рублей. Если человек уже привлекался к ответственности по этой статье, то его предлагается наказывать штрафом в пять тысяч рублей или административным арестом на 15 суток. Ранее Нилов предложил ужесточить наказание для авиадебоширов. Депутат отметил, что существующая система штрафов за нарушения на борту самолета не работает, поэтому суммы взысканий следует увеличить, пишет телеканал «360». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России может появиться статья за преследование. Такой законопроект подготовил к внесению в Госдуму РФ глава комитета по труду Ярослав Нилов. «Законопроект направлен на защиту интересов граждан и прав на личную неприкосновенность. Инициатива подразумевает введение в КоАП отдельной статьи „Преследование“. Под этим термином предлагается понимать систематическое совершение действий, которые направлены на причинение жертве нравственных страданий», — пишут «Известия» со ссылкой на пояснительную записку к законопроекту. Причинение нравственных страданий может быть выражено и в отправке сообщений — по телефону, в соцсетях, письмах и другими способами. Предлагается, что если преступление совершено в первый раз, то гражданину будет грозить штраф в две тысячи рублей. За те же действия, но с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, предлагается взыскивать до трех тысяч рублей. Если человек уже привлекался к ответственности по этой статье, то его предлагается наказывать штрафом в пять тысяч рублей или административным арестом на 15 суток. Ранее Нилов предложил ужесточить наказание для авиадебоширов. Депутат отметил, что существующая система штрафов за нарушения на борту самолета не работает, поэтому суммы взысканий следует увеличить, пишет телеканал «360».