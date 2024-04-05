В Минцифры сообщили о массовом возвращении IT-специалистов в Россию

Более половины IТ-специалистов, покинувших Россию в 2022 году, вернулись на родину. Об этом рассказало Минцифры.
«Две трети уехавших в 2022 году специалистов вернулись», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в telegram-канале. Отмечается, что количество айтишников в отрасли за прошлый год увеличилось на 13% и составило 857 тысяч человек.
Ранее газета «Коммерсант» писала, что все больше российских специалистов IT-сферы планируют переехать в Европу. Так, по данным аналитиков, количество таких запросов на получение вида на жительство за рубежом за первый квартал 2024 года вырос более чем в два раза. При этом самой популярной страной для переезда стала Франция.
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