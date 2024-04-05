В Минцифры сообщили о массовом возвращении IT-специалистов в Россию

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Минцифры не подтвердило данные о массовом отъезде ИТ-специалистов Фото:

Более половины IТ-специалистов, покинувших Россию в 2022 году, вернулись на родину. Об этом рассказало Минцифры.

«Две трети уехавших в 2022 году специалистов вернулись», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в telegram-канале. Отмечается, что количество айтишников в отрасли за прошлый год увеличилось на 13% и составило 857 тысяч человек.

Ранее газета «Коммерсант» писала, что все больше российских специалистов IT-сферы планируют переехать в Европу. Так, по данным аналитиков, количество таких запросов на получение вида на жительство за рубежом за первый квартал 2024 года вырос более чем в два раза. При этом самой популярной страной для переезда стала Франция.

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Более половины IТ-специалистов, покинувших Россию в 2022 году, вернулись на родину. Об этом рассказало Минцифры. «Две трети уехавших в 2022 году специалистов вернулись», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в telegram-канале. Отмечается, что количество айтишников в отрасли за прошлый год увеличилось на 13% и составило 857 тысяч человек. Ранее газета «Коммерсант» писала, что все больше российских специалистов IT-сферы планируют переехать в Европу. Так, по данным аналитиков, количество таких запросов на получение вида на жительство за рубежом за первый квартал 2024 года вырос более чем в два раза. При этом самой популярной страной для переезда стала Франция.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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