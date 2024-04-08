В Зеленском увидели сходство с Пиноккио

Командир ВСУ назвал Зеленского Пиноккио из-за вранья о потерях солдат

08 апреля 2024 в 18:35 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский имеет сходства с Пиноккио, заявил командир ВСУ Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Командир взвода ВСУ сравнил президента Украины Владимира Зеленского с Пиноккио из-за его заявлений о значительно заниженных потерях украинской армии на фронте, которые, по официальным данным, составляют 31 тысячу человек. Об этом пишет журнал New Yorker. «Комвзвода ВСУ сравнил Зеленского с Пиноккио за его утверждение о том, что были убиты только 31 тысяча украинских солдат», — говорится в материале журнала. Кроме того, офицер отметил, что в этих данных не учитывается количество пропавших без вести, что является значительной частью потерь ВСУ. Пиноккио — персонаж одноименной сказки Карло Коллоди. Согласно сюжету, при каждой лжи у этого героя длина его носа увеличивалась. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу 2 апреля заявил, что с начала 2024 года украинская армия потеряла более 80 тысяч бойцов и 14 тысяч единиц вооружения. На авдеевском направлении 8 апреля ВСУ потеряли до 325 военнослужащих и несколько единиц техники, включая боевые машины, автомобили и артиллерию, передает Life . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Командир взвода ВСУ сравнил президента Украины Владимира Зеленского с Пиноккио из-за его заявлений о значительно заниженных потерях украинской армии на фронте, которые, по официальным данным, составляют 31 тысячу человек. Об этом пишет журнал New Yorker. «Комвзвода ВСУ сравнил Зеленского с Пиноккио за его утверждение о том, что были убиты только 31 тысяча украинских солдат», — говорится в материале журнала. Кроме того, офицер отметил, что в этих данных не учитывается количество пропавших без вести, что является значительной частью потерь ВСУ. Пиноккио — персонаж одноименной сказки Карло Коллоди. Согласно сюжету, при каждой лжи у этого героя длина его носа увеличивалась. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу 2 апреля заявил, что с начала 2024 года украинская армия потеряла более 80 тысяч бойцов и 14 тысяч единиц вооружения. На авдеевском направлении 8 апреля ВСУ потеряли до 325 военнослужащих и несколько единиц техники, включая боевые машины, автомобили и артиллерию, передает Life.