В Зеленском увидели сходство с Пиноккио

Командир ВСУ назвал Зеленского Пиноккио из-за вранья о потерях солдат
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, владимир зеленский,  stock
Владимир Зеленский имеет сходства с Пиноккио, заявил командир ВСУ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Командир взвода ВСУ сравнил президента Украины Владимира Зеленского с Пиноккио из-за его заявлений о значительно заниженных потерях украинской армии на фронте, которые, по официальным данным, составляют 31 тысячу человек. Об этом пишет журнал New Yorker.

«Комвзвода ВСУ сравнил Зеленского с Пиноккио за его утверждение о том, что были убиты только 31 тысяча украинских солдат», — говорится в материале журнала. Кроме того, офицер отметил, что в этих данных не учитывается количество пропавших без вести, что является значительной частью потерь ВСУ.

Пиноккио — персонаж одноименной сказки Карло Коллоди. Согласно сюжету, при каждой лжи у этого героя длина его носа увеличивалась.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу 2 апреля заявил, что с начала 2024 года украинская армия потеряла более 80 тысяч бойцов и 14 тысяч единиц вооружения. На авдеевском направлении 8 апреля ВСУ потеряли до 325 военнослужащих и несколько единиц техники, включая боевые машины, автомобили и артиллерию, передает Life.

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Командир взвода ВСУ сравнил президента Украины Владимира Зеленского с Пиноккио из-за его заявлений о значительно заниженных потерях украинской армии на фронте, которые, по официальным данным, составляют 31 тысячу человек. Об этом пишет журнал New Yorker. «Комвзвода ВСУ сравнил Зеленского с Пиноккио за его утверждение о том, что были убиты только 31 тысяча украинских солдат», — говорится в материале журнала. Кроме того, офицер отметил, что в этих данных не учитывается количество пропавших без вести, что является значительной частью потерь ВСУ. Пиноккио — персонаж одноименной сказки Карло Коллоди. Согласно сюжету, при каждой лжи у этого героя длина его носа увеличивалась. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу 2 апреля заявил, что с начала 2024 года украинская армия потеряла более 80 тысяч бойцов и 14 тысяч единиц вооружения. На авдеевском направлении 8 апреля ВСУ потеряли до 325 военнослужащих и несколько единиц техники, включая боевые машины, автомобили и артиллерию, передает Life.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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