Российские пехотинцы под коммандованием Вадима Басарабца уничтожили 80 бойцов ВСУ. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
«Благодаря самоотверженности и умелым действиям подполковника Басарабца, его подразделение добилось превосходства на поле боя и уничтожило до десяти единиц вражеской бронетехники и около 80 украинских боевиков», — говорится в сообщении ведомства, передает ТАСС. Там отметили, что также уничтожено до 10 единиц бронетехники ВСУ.
По данным Минобороны, потери ВСУ в 2024 году выросли почти в три раза. Ранее стало известно, что во время боев на окраине села Козинка в Белгородской области, российский танк Т-72 был обстрелян почти в упор из гранатомета. По данным военкоров, машина после удара продолжила движение не снижая скорости.
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