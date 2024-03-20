Минобороны РФ: пехотинцы под коммандованием Басарабца уничтожили 80 бойцов ВСУ

21 марта 2024 в 07:04 Размер текста - 17 +

Пехотинцы РФ уничтожили до 10 единиц бронетехники ВСУ Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские пехотинцы под коммандованием Вадима Басарабца уничтожили 80 бойцов ВСУ. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Благодаря самоотверженности и умелым действиям подполковника Басарабца, его подразделение добилось превосходства на поле боя и уничтожило до десяти единиц вражеской бронетехники и около 80 украинских боевиков», — говорится в сообщении ведомства, передает ТАСС. Там отметили, что также уничтожено до 10 единиц бронетехники ВСУ. По данным Минобороны, потери ВСУ в 2024 году выросли почти в три раза. Ранее стало известно, что во время боев на окраине села Козинка в Белгородской области, российский танк Т-72 был обстрелян почти в упор из гранатомета. По данным военкоров, машина после удара продолжила движение не снижая скорости. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские пехотинцы под коммандованием Вадима Басарабца уничтожили 80 бойцов ВСУ. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Благодаря самоотверженности и умелым действиям подполковника Басарабца, его подразделение добилось превосходства на поле боя и уничтожило до десяти единиц вражеской бронетехники и около 80 украинских боевиков», — говорится в сообщении ведомства, передает ТАСС. Там отметили, что также уничтожено до 10 единиц бронетехники ВСУ. По данным Минобороны, потери ВСУ в 2024 году выросли почти в три раза. Ранее стало известно, что во время боев на окраине села Козинка в Белгородской области, российский танк Т-72 был обстрелян почти в упор из гранатомета. По данным военкоров, машина после удара продолжила движение не снижая скорости.