20 марта 2024

Минобороны РФ: пехотинцы под коммандованием Басарабца уничтожили 80 бойцов ВСУ

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Пехотинцы РФ уничтожили до 10 единиц бронетехники ВСУ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские пехотинцы под коммандованием Вадима Басарабца уничтожили 80 бойцов ВСУ. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«Благодаря самоотверженности и умелым действиям подполковника Басарабца, его подразделение добилось превосходства на поле боя и уничтожило до десяти единиц вражеской бронетехники и около 80 украинских боевиков», — говорится в сообщении ведомства, передает ТАСС. Там отметили, что также уничтожено до 10 единиц бронетехники ВСУ.

По данным Минобороны, потери ВСУ в 2024 году выросли почти в три раза. Ранее стало известно, что во время боев на окраине села Козинка в Белгородской области, российский танк Т-72 был обстрелян почти в упор из гранатомета. По данным военкоров, машина после удара продолжила движение не снижая скорости.

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Российские пехотинцы под коммандованием Вадима Басарабца уничтожили 80 бойцов ВСУ. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Благодаря самоотверженности и умелым действиям подполковника Басарабца, его подразделение добилось превосходства на поле боя и уничтожило до десяти единиц вражеской бронетехники и около 80 украинских боевиков», — говорится в сообщении ведомства, передает ТАСС. Там отметили, что также уничтожено до 10 единиц бронетехники ВСУ. По данным Минобороны, потери ВСУ в 2024 году выросли почти в три раза. Ранее стало известно, что во время боев на окраине села Козинка в Белгородской области, российский танк Т-72 был обстрелян почти в упор из гранатомета. По данным военкоров, машина после удара продолжила движение не снижая скорости.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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